Cabaz alimentar mais caro do que antes IVA Zero. Que produtos subiram mais?

O cabaz alimentar custa agora 140,07 euros, mais 1,30 euros do que na véspera da entrada em vigor do IVA Zero. As contas são da DECO PROTeste, que está a monitorizar os preços de 63 bens alimentares, 41 deles que estão a beneficiar do IVA Zero.

Quais os alimentos que tiveram maiores aumentos de preço, desde abril, altura em que entrou em vigor o IVA Zero?

Foram os brócolos e as laranjas, que tiveram um aumento acima dos 50%, em sete meses.

Os brócolos, por exemplo, passaram de €2,41, para €3,78, isto é, um agravamento de 57%.

O preço das laranjas aumentou 52%, de €1,37, para €2,09.

Outros alimentos que tiveram subidas significativas desde abril, na ordem dos dois dígitos percentuais, foram: o azeite virgem extra (33%), a pescada fresca (23%), a couve-flor (18%) e a alface frisada (17%).

Quais os alimentos que aumentaram menos, desde abril?

A massa espiral, que subiu 5% ( €1,37 para €1,44) e a maçã golden, que subiu 6% (€1,79 para €1,89).

Desde o início do ano, qual o produto alimentar que aumentou mais?

De acordo com a Deco/Proteste, o azeite virgem extra é o produto alimentar que mais subiu desde o início deste ano, dos mais de 60 que tem vindo a monitorizar.

O azeite virgem extra sofreu um agravamento de 69%, passando de €5,92 para €10,01, por litro.

Qual a tendência dos preços para as próximas semanas?

A tendência é de subida, porque o preço do cabaz de bens alimentares tem estado a subir desde o início de setembro.

Nessa altura o cabaz desceu ao valor mais baixo do ano: custava 125 euros, ou seja, menos 15 euros do que agora.

Para a porta-voz da Deco/Proteste, a poupança conseguida com o IVA Zero já foi engolida pela inflação.

Entrevistada pela Renascença, Rita Rodrigues disse acreditar que até ao final do ano vai continuar a haver uma pressão grande para o aumento de preços e com a reintrodução do IVA em janeiro, vai haver um aumento automático de mais 6% , nas 44 categorias de produtos que estavam abrangidas pela medida.

A medida vai ser prolongada?

Não, a medida não consta do Orçamento do Estado para o próximo ano. De recordar que o ministro das Finanças em outubro, quando apresentou a proposta orçamental disse que a opção do governo passa agora por beneficiar só as famílias que precisam e nesse sentido o governo quer apostar num aumenta do valor das prestações sociais.