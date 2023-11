Quais as greves que se mantêm apesar da crise política?

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta quinta-feira o fim da legislatura atual e novas eleições para 10 de março, colocando no calendário a conclusão de uma maioria absoluta marcada por greves e protestos de vários setores.

No entanto, nem todas as lutas sindicais vão terminar, apesar da dissolução do Parlamento.

O Explicador Renascença refere que greves é que ainda devem seguir em frente.

Que protestos vão manter-se para os próximos tempos?

Já na próxima semana, há greve nacional de médicos.

A paralisação está marcada para 14 e 15, ou seja, para as próximas terça-feira e quarta feira.

Foi convocada pela Federação Nacional dos Médicos, que continua a apoiar os clínicos que se recusem a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias. Um protesto que também é apoiado pelo SIM - Sindicato Independente dos Médicos.

Vão continuar os constrangimentos nos serviços de urgência?



Sim, é o que se pode esperar, pelo menos, até ao final do ano, a não ser que os sindicatos e o Governo cheguem a um acordo.

A FNAM e SIM apelaram esta sexta-feira ao Ministério da Saúde para retomar as negociações, que decorreram com os sindicatos, nos últimos 19 meses.

Há mais alguma greve marcada na Saúde?

Sim e diz respeito aos enfermeiros. O Sindicato Nacional dos Enfermeiros mantém a greve que está marcada para o próximo dia 20 de novembro.

Até dia 25, decidiu também manter a greve às horas extraordinárias.



Defendem que a luta se justifica ainda mais nas atuais circunstâncias e exigem melhorias na carreira e aumentos salariais.

Já o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem posição diferente e desconvocou a greve, que estava marcada para esta sexta-feira.

E na Educação?

Na Educação, há uma greve marcada pelo STOP para decorrer por mais de duas semanas, com início na próxima segunda-feira.

Segundo apurou a Renascença, só este sábado à noite é que haverá uma decisão sobre se a greve se mantém ou se é desconvocada.

Já a plataforma de nove sindicatos cancelou todos os protestos e vai agora centrar a sua atenção junto dos diferentes partidos políticos no sentido de os sensibilizar para os problemas do setor.

E na Justiça?



O mesmo que tem acontecido desde o início do ano, relativamente aos oficiais de justiça, que tem em curso uma greve às horas extra.

Contactado esta tarde pela Renascença, o presidente do Sindicato que representa estes profissionais disse que o protesto vai continuar o tempo que for preciso até haver uma resposta positiva ao que têm vindo a reivindicar, nomeadamente o descongelamento das promoções.