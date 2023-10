PIB caiu. Portugal está a entrar de novo em recessão?

A taxa de variação do Produto Interno Bruto português caiu duas décimas no terceiro trimestre do ano, entre julho e setembro, depois de ter crescido 0,1% no trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB cresceu 1,9%, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Devemos estar preocupados?

Para já, foi apenas um recuo entre julho e setembro, em comparação com os três meses anteriores, mas não deixa de ser um sinal de abrandamento.

E pode ter consequências?

De acordo com o economista João Cerejeira, isto quer dizer, por exemplo, que poderemos vir a ter um ligeiro aumento da taxa de desemprego até ao final do ano. No entanto, apesar do recuo, Portugal não está em recessão.

Se a economia regrediu, o que falta para entrarmos em recessão?

Em economês, para que um país entre em recessão será necessário que registe uma queda no Produto Interno Bruto, pelo menos durante dois trimestres consecutivos.

Há países da Europa Central a assinalar a entrada em recessão: a Áustria, por exemplo, enquanto a economia alemã estagnou e está muito perto de entrar em recessão, caindo 0,3% no terceiro trimestre. E a Alemanha é habitualmente classificada de "Motor da Europa". Ou seja, se a economia alemã gripar, Portugal dificilmente escapará ao contágio.

Mas por que razão alguns países da Europa Central estão já em recessão e outros em risco de ir pelo mesmo caminho?

A explicação dos economistas é que a Europa Central tem sido muito afetada pela guerra na Ucrânia e isso tem tido impacto negativo nas exportações portuguesas. No caso de Portugal, a economia só não estará a cair mais por causa da chamada procura interna, que aumentou no último trimestre.

Sobre as exportações, vale a pena recordar que a Autoeuropa teve que parar por falta de uma peça e essa paragem obrigou também à paragem dos seus fornecedores de componentes localizados em Portugal. O impacto desta paragem, terá contribuído para o abrandamento da economia portuguesa.

No entanto, há um lado otimista. A Autoeuropa voltou a laborar em Outubro e esse pode ser um dado importante para as contas do quarto trimestre do ano.

Há então o risco de entrarmos em recessão este ano?

Se a economia voltar a recuar neste trimestre sim, embora o economista João Cerejeira tenha a esperança que tal não venha a acontecer.