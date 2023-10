Web Summit. O que levou à demissão de Paddy Cosgrave?

Paddy Cosgrave demitiu-se do cargo de CEO da Web Summit, informação que surgiu e foi confirmada este fim de semana. Qual foi a razão da demissão?

Paddy Cosgrave deixa o cargo devido aos comentários acerca do conflito entre Israel e o Hamas.

Na passada sexta-feira, na rede social X, Paddy escreveu que "crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são". Antes deste tweet comparou o número de mortes israelitas com as mortes palestinianas, numa publicação que foi entretanto apagada.

E por que razão esses comentários levaram à demissão?

Porque de imediato Israel anunciou o boicote à Web Summit. A este anúncio seguiu-se a saída de grandes empresas do evento. A Alphabet, dona da Google, a Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, e a Amazon anunciaram todas o boicote à Web Summit, juntando-se a um número crescente de empresas que cancelaram a sua participação na cimeira. Cancelaram porque consideram que as palavras de Cosgrave são uma declaração de apoio ao Hamas.

Mas em algum momento ele declarou efetivamente apoio ao Hamas?

Não, não há qualquer declaração ou publicação em que taxativamente Paddy Cosgrave manifeste apoio ao Hamas.

Então não estará em causa a liberdade expressão?

É a principal crítica que está a ser feita a todos os que anunciaram o boicote à cimeira da tecnologia. No entanto, Paddy Cosgrave pediu desculpas por qualquer mágoa causada e, em comunicado, considerou que os comentários que fez estão a tornar-se "uma distração do evento". A verdade é que as empresas que anunciaram o boicote são algumas das os principais marcas da Web Summit. Traduzindo, são dinheiro...

E está em causa a realização da Web Summit em Lisboa?

Aparentemente não. Na primeira reação a este caso, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, garantiu que está a pensar na forma como a Web Summit irá decorrer em novembro. Aparentemente a cimeira irá realizar-se. Falta saber se quem anunciou o boicote volta atrás.

E quem é o novo CEO da Web Summit?

Ainda não foi escolhido. Os responsáveis dizem que o nome será anunciado tão breve quanto possível.