Tempestade Aline. O que se passa e o que devemos fazer?

Espera-se uma quinta-feira muito complicada por causa da depressão Aline que se segue à Babet. Portugal continental registou 669 ocorrências até às 22h30 de quarta-feira.

Até ao momento quais foram as consequências?

Sobretudo a Norte, já se fez sentir com chuva intensa e algumas inundações. No Porto pelo menos uma família de 5 pessoas teve de ser realojada, mas agora a situação tende a regressar à normalidade.

E nas próximas horas?

A partir de agora, a precipitação deverá intensificar-se em todo o país. Chuva acompanhada de vento forte, em especial nas regiões Centro e Sul, mas para já com particular incidência em Coimbra e Leiria. Está previsto que as rajadas de vento possam superar os 110 quilómetros por hora, não se descartando que possa haver algum fenómeno mais extremo de vento localizado.

No início da tarde, a depressão deverá deslocar-se para sul, o que irá afetar o Algarve com mais intensidade.

Só ao início da tarde de amanhã é que as condições meteorológicas deverão melhorar, mas atenção: as temperaturas deverão descer.

Tudo isto acontece ainda em resultado da bomba meteorológica de que falámos no início da semana?

Sim. A tal forte corrente polar em conjunto com a deslocação da massa de ar quente e húmida da depressão Aline provocam frentes de grandes dimensões que resultam em fenómenos meteorológicos deste género.

É normal a ocorrência de depressões no outono, mas nem sempre chegam a Portugal continental com esta intensidade. Como o núcleo da depressão atravessa o país, tem um maior impacto. No entanto, não é muito comum no outono.



O que deve a população fazer?

Desde logo, seguir as indicações da Proteção Civil, até porque poderá ser necessário alterar avisos e conselhos face á incerteza que este fenómeno transporta. A situação pode alterar-se rapidamente.

Há sobretudo um alerta para um “especial cuidado na circulação rodoviária” devido à possibilidade de lençóis de água nas vias e da ocorrência de inundações.

Todas as atividades relacionadas com o mar devem ser evitadas, incluindo o estacionamento e o passeio na orla marítima.