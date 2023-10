O que sabemos sobre a tempestade “Aline”?

A Proteção Civil alerta para a aproximação nas próximas horas da tempestade “Aline” a várias regiões de Portugal Continental. O país está em aviso laranja por causa de chuva intensa, vento forte e agitação marítima.

O que aconselha a Proteção Civil?

Em primeiro lugar, que se evitem as deslocações desnecessárias. Quem puder ficar em teletrabalho, esta quinta-feira, deve fazê-lo.

Depois, especial cuidado na circulação rodoviária. Devem evitar-se as zonas inundadas e ter cuidado com a possibilidade de lençóis de água nas vias.

Outro aspeto importante tem a ver com a agitação marítima. As atividades relacionadas com o mar devem ser evitadas, incluindo o estacionamento nas marginais, e também os passeios nas praias ou em zonas expostas à agitação marítima, como portos, falésias e arribas.

O que é que se espera em concreto?

Na linguagem dos meteorologistas, a “Aline” é uma depressão que transporta uma massa de ar quente, húmida e instável, que vai trazer muito vento. Bastante mais do que tivemos no início da semana. Esta quinta-feira, as rajadas podem ultrapassar os 110 km/hora. Além disso deve chover intensamente, o que pode provocar cheias rápidas, sobretudo, nas zonas urbanas onde o escoamento da água é mais difícil. No mar, as ondas podem chegar aos 11 metros de altura.

Estas condições podem levar a inundações, quedas de árvores e de estruturas.

E quando é que chega exatamente a Aline?

A tempestade “Aline”, propriamente dita, chega de madrugada às regiões do centro e do sul e depois alastra ao resto do país. Já esta noite, chove com intensidade, especialmente a norte, embora a culpa seja ainda de outra depressão que está mais a norte no Atlântico.

A fase pior será esta quinta-feira. A Autoridade de Proteção Civil vai elevar o estado de prontidão do dispositivo de amarelo para laranja (o segundo mais elevado) a partir da meia-noite.