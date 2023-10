O que sabemos do Rock in Rio - Lisboa 2024?

No Explicador Renascença desta quinta-feira vamos falar sobre a próxima edição do Rock In Rio, que vai arrancar a 15 de junho do próximo ano.



O festival comemora 20 anos e a Renascença volta a ser rádio oficial.

Quais são as novidades do Rock in Rio 2024?

Há muitas novidades, a começar pela localização. Pela primeira vez, o Rock In Rio Lisboa não vai decorrer no Parque da Bela Vista, mas sim no Parque Tejo. Foi lá que teve lugar o ponto alto da Jornada Mundial da Juventude, em agosto.

Mas no Rock in Rio só vai ser usada a área do Parque pertencente ao concelho de Lisboa. Portanto, fica de fora a zona de Loures. Não deixam, ainda assim, de ser cerca de 34 hectares, o equivalente a 34 campos de futebol, e o espaço do festival vai ter capacidade para 80 mil pessoas.

E para preparar o festival o Parque Tejo vai sofrer obras?

Si. O presidente da Câmara de Lisboa disse que uma equipa de engenheiros e arquitetos já está a trabalhar para adaptar o recinto.

Está prevista, por exemplo, a construção de zonas de sombra e a instalação de iluminação pública.

Em comparação com outras edições do Rock In Rio vão ainda ser criadas mais casas de banho, zonas de descanso e de alimentação.

Mas também há estruturas da JMJ que se vão manter no recinto. A pala que serviu para acolher o Papa Francisco, por exemplo, vai fazer parte de um novo palco do festival, chamado "All in Rio" e onde, segundo Carlos Moedas, se vai falar do futuro do país e do mundo, abordando temas como a sustentabilidade.

Como é que funciona esta parceria entre a Câmara de Lisboa e a organização do festival?

Para a autarquia, os custos vão ser exatamente iguais aos dos anos anteriores. O Rock in Rio vai continuar sem pagar taxas à Câmara Municipal, uma isenção na ordem dos três milhões de euros.

Depois do Rock in Rio, a população vai poder usufruir deste novo Parque-Tejo?

Carlos Moedas garante que sim. Diz que está a trabalhar para tornar o recinto num espaço mais verde e acessível para os lisboetas.

Quer criar zonas de desporto ao ar livre e reforçar os acessos ao parque, construindo lugares de estacionamento e reforçando as linhas da Carris para aquela zona da cidade.

O que é que vai acontecer ao Parque da Belavista, onde habitualmente se realiza o festival?

Vai ficar em “pousio”. Roberta Medina disse que só aceitou mudar a localização porque o presidente da autarquia lisboeta lhe garantiu que vai recuperar o prado do parque da Belavista, que está em más condições, portanto, até junho do próximo ano, o parque vai ficar em pousio e não vai acolher grandes eventos, para ficar mais verde.

Há nomes e datas confirmadas?

O cantor britânico Ed Sheeran é o primeiro artista confirmado. Vai ser o cabeça de cartaz do segundo dia do festival, a 16 de junho de 2024.

O Rock in Rio ocorre a 15, 16, 22 e 23 de junho do próximo ano. A Renascença é mais uma vez a rádio oficial, como acontece desde a primeira edição.