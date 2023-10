O que é que acontece a quem levou multa por causa de um radar avariado?

O Explicador Renascença fala de um tema que interessa em especial a quem está ao volante.

Alguns radares de velocidade têm registado problemas e atribuído multas erradas a condutores.

O que se passa?

Houve falhas nos novos radares de controlo de velocidade, nomeadamente em um, em especifico.

Trata-se de um radar situado na zona de Nelas, na Estrada Nacional 234 que liga à Urgeiriça, e onde terá sido apanhado um pesado de mercadorias a circular a 194 quilómetros/hora.

É um número pouco realista?

É uma velocidade impossível para um camião normal, o que fez perceber que alguma coisa estava mal com o radar.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária já confirmou ter "havido problemas que diz terem sido pontuais com origem numa falha técnica" que já está, entretanto, resolvida.

O que acontece agora a quem foi apanhado nesse radar?

A verdade é que os automobilistas que foram apanhados em excesso de velocidade por este radar avariado já receberam as respetivas multas.

Mas como o problema técnico foi confirmado, essas contraordenações, diz a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, estão em processo de arquivamento, portanto não vão ter de pagar.

Já esta tarde, o próprio ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro veio dizer que os "cidadãos têm de ser protegidos daquilo que é uma falha técnica que foi detetada".

Este radar está a funcionar há quanto tempo?

O radar faz parte do lote que entrou em funcionamento a 1 de setembro e, porque foi detetado este problema técnico, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária resolveu levar a cabo uma "revisão de todos os radares instalados em condições semelhantes".

Mas pelos vistos não foram encontradas mais anomalias nos radares que estão a funcionar desde setembro.

São 37 radares, 12 deles medem a velocidade média de circulação e estão sinalizados. Foram colocados, segundo o Ministério da Administração Interna, em locais considerados de maior concentração de acidentes.

Têm tido bons resultados?

De acordo, com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no primeiro mês de funcionamento houve uma redução de 80% no número de carros a circular em excesso de velocidade.

Houve, por isso, uma "expressiva diminuição da sinistralidade - com zero mortes e zero feridos graves", refere o comunicado.

Recorde-se que já esta segunda-feira o ministro da Administração Interna lembrava que em 2022 morreram nas estradas portuguesas 470 pessoas.

São números que nas palavras de José Luís Carneiro devem "indignar a população" e que justificam o recurso aos radares.

O ministro considera que os radares são uma ferramenta útil, não para angariar receita, mas para poupar vidas humanas".