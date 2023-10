Como vai ser o Mundial 2030 que vai passar por Portugal?

Portugal vai mesmo ser um dos países que vai receber jogos do Mundial de Futebol de 2030.

O Explicador Renascença esclarece todos os detalhes que já são conhecidos.

Já é de facto uma decisão oficial?

Na realidade o que é oficial é que Portugal integra a única candidatura à organização da prova. Foi essa a resolução do Conselho da FIFA.

Há muito que é conhecida a candidatura conjunta de Portugal com Espanha e Marrocos a acolher o Mundial, mas havia outra candidata forte - Uruguai, Argentina e Paraguai.

O que a FIFA decidiu esta quarta-feira, de forma unânime, foi, de certa forma, unir as duas. Falta ainda uma decisão final do Congresso da FIFA, em 2024, mas será uma formalidade.

Para todos os efeitos isto significa que sim, Portugal vai acolher jogos do Mundial 2030, mas a grande novidade é que também haverá jogos na América do Sul.

Vai haver jogos dos dois lados do Oceano Atlântico?

Sim, embora num formato inédito.

Para todos os efeitos a candidatura única será a de Portugal, Espanha e Marrocos, que vão organizar o Mundial em 2030 e vão ficar qualificados automaticamente.

Uruguai, Argentina e Paraguai vão acolher um jogo cada e uma cerimónia de abertura.

A partir daí, a competição joga-se exclusivamente do lado de cá do Atlântico.

Mas não deixa de ser histórico, já que vai ser a primeira prova desta dimensão a ser jogada em três continentes na mesma edição.

Qual é o motivo de juntar os países da América do Sul?

Nas palavras da FIFA, “é uma celebração”.

Em 2030, assinalam-se 100 anos do primeiro Campeonato do Mundo - organizado e conquistado pelo Uruguai em 1930.

Importa lembrar que essa edição contou apenas com 13 seleções, Devidos aos custos associados à viagem, só participaram quatro seleções europeias - Bélgica, França, Jugoslávia e Roménia.

O que a FIFA fez foi aproveitar a outra candidatura que existia - de Uruguai, Argentina e Paraguai - para celebrar o centenário da competição com cerimónia e jogo inaugural no recinto que recebeu o primeiro encontro de um mundial: o Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai.

Portugal vai receber quantos jogos?

Ainda não se sabe. A única informação oficial da FIFA sobre o número de jogos em cada país é relativa aos encontros na América do Sul e ao facto de a final ser jogada em Madrid.

O diário espanhol “AS” diz que os estádios da Luz, do Dragão e de Alvalade serão as apostas de Portugal para receber encontros. Quantos, ainda não se sabe.

O que é certo é que a FIFA exige recintos com uma capacidade mínima de 40 mil espectadores para qualquer jogo do Mundial. Sendo que os estádios das meias-finais não podem ter menos de 60 mil lugares, o que significa que apenas o Estádio do Benfica poderá receber encontros dessa fase da prova.