Transferências bancárias apenas com o número de telemóvel. Que funcionalidade é esta?

Os clientes bancários vão poder fazer transferências digitando apenas o número de telemóvel da pessoa para quem enviam o dinheiro, em vez de o IBAN. Uma funcionalidade que deverá ficar disponível até final do primeiro trimestre de 2024, de acordo com o Banco de Portugal (BdP).

O explicador Renascença explica como é que este novo método de pagamento vai funcionar.

Mas já existe o MBWay. Será algo do género?

Tudo indica algo parecido. Contudo, o MBWay é uma plataforma disponível apenas para os bancos e clientes aderentes do sistema MbWay (da empresa SIBS).

A partir do próximo ano, todos os bancos que operam em Portugal têm de disponibilizar esta funcionalidade. Vão ser obrigados a isso.

Os clientes dos bancos também vão ser obrigados a aderir?

Não. Os clientes não têm de aderir, basta que a sua conta bancária esteja associada a um número de telefone.

Esse sistema vai ter algum custo associado?

Não. De acordo com os responsáveis do regulador e supervisor bancário, os bancos não podem cobrar aos clientes por este serviço. Podem cobrar pela transferência, como de resto já acontece com alguns bancos no MBway, mas não poderão cobrar pelo uso dessa futura plataforma.

O facto de se usar o número de telemóvel não pode criar riscos acrescidos? Por exemplo uma base de dados de números de telefone para ações fraudulenta?

O BdP foi questionado sobre essa possibilidade e garante que "esse tema também está a ser analisado" mas implica uma regulamentação complexa e que mexe com a proteção de dados pessoais. No entanto, considera que as futuras funcionalidades serão importantes meios de redução da fraude.

Poderão surgir outras medidas de proteção dos clientes bancários?

Sim. Também até final do primeiro trimestre vai ser disponibilizada outra funcionalidade na qual numa transferência de dinheiro após a digitação do IBAN é apresentado o nome do beneficiário dessa transferência.

Quando um cliente faz uma transferência aparece o nome completo do beneficiário e só depois de aparecer essa informação é que o cliente concretiza a transferência.