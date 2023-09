A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) propõe a criação do 15º mês sem impostos. A proposta já foi avançada durante negociações com o governo.

O explicador Renascença passa o tema a limpo para tudo ficar esclarecido.

Vamos ter mesmo direito a um 15º salário?

Para já, é só uma proposta que foi enquadrada no pacto social proposto pela CIP.

Se o 15º mês avançar, qual é o aumento salarial previsto?

De acordo com a própria CIP, o 15º mês poderá proporcionar um aumento salarial na ordem dos 20%. Em entrevista á RR, o presidente da Confederação, Armindo Monteiro, sublinha que esta proposta ultrapassa o sugerido pela CGTP.

Mas por que razão os patrões propõem mais um salário sem impostos?

Os patrões dizem que a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho é muito elevada. Para além daquilo que o trabalhador tem de descontar de IRS e também o para a segurança social, há uma parte do salário sobre o qual as empresas também têm de pagar ao Estado

É possível dar um exemplo desses custos?

Se considerarmos um salário líquido de 1160 euros, as empresas terão de pagar mais cerca de 270 euros todos os meses de Taxa Social única. Este é o valor que as empresas pagam para além do que pagam ao trabalhador, sendo que estamos apenas a falar daquilo que as empresas pagam adicionalmente. Para se chegar ao salário de 1160 euros líquidos, há ainda uma série de descontos que os trabalhadores têm de fazer. Ou seja o valor é sempre muito superior

E essa solução vai ser pacífica? Será que vai avançar?

O governo ainda não se pronunciou sobre a medida, mas algumas vozes do universo socialista já se opuseram à medida. É o caso do ex-ministro Paulo Pedroso que, em entrevista ao Público, disse não fazer sentido excluir que uma parte do salário dos impostos até porque há uma possibilidade e margem, diz, para baixar impostos.