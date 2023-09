Que atividades culturais gratuitas há para aproveitar este fim de semana?

Este fim de semana celebra-se as Jornadas Europeias do Património.

Por isso, há muitas atividades culturais de entrada gratuita que podem ser aproveitadas.

O Explicador Renascença sugere algumas formas de passar este fim de semana.

No que consistem estas Jornadas?

É um período em que há iniciativas por todo o país desde o continente às ilhas, tal como acontece por toda a Europa, para mostrar a diversidade do património e das tradições culturais.

É uma iniciativa que se repete desde 1985, organizada pelo Conselho da Europa e este ano desenrola-se em 48 países.

Um deles é justamente Portugal.

Quantas atividades há em Portugal este ano?



Em concreto 652 atividades, que arrancam esta sexta-feira e que se prolongam pelo fim de semana e são muito variadas: desde visitar museus, teatros, galerias de arte, exposições ao ar livre, assistir a concertos.

O programa inclui ainda a realização de oficinas pedagógicas, paddy papers, e também caminhadas.



O que dá para fazer ainda esta sexta-feira?

No centro do país, há uma caminhada na Vila de Góis, que fica no distrito de Coimbra.

Esta caminhada está marcada para as 21h00 e começa na Praça da República passando depois por pontos turísticos de interesse patrimonial, como, por exemplo, a Ponte Real, a Capela Mártir S. Sebastião, a Igreja Matiz - que é monumento nacional.

Para quem gosta de caminhadas noturnas há aqui uma outra que vai decorrer durante toda a noite de sábado para domingo. É preciso, portanto, também ter espirito aventureiro.

O ponto de encontro é na aldeia de Valdujo, no concelho de Trancoso.

E para quem quiser uma atividade mais calma?



Há uma visita guiada ao centro de Arqueologia de Avis, no distrito de Portalegre, no domingo.



A atividade decorre a partir das 14h00. É uma oportunidade para aceder a espaços que normalmente estão fechados ao público.

O melhor é consultar a página oficial da Direção-Geral do Património Cultural.