Governo alivia prestação da casa. Quais são as medidas?

O Governo aprovou esta quinta-feira medidas para apoiar as famílias em dificuldades com o pagamento do crédito à habitação, após dez aumentos consecutivos das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE).

São três medidas: uma reduz e estabiliza as prestações ao longo de dois anos, a outra reforça a bonificação temporária de juros e, por último, foi prolongada até ao final do ano que vem, a isenção de taxas para quem quer amortizar o capital em dívida, a chamada comissão de reembolso antecipado.

Como vai ser reduzida a prestação? E quem pode pedir para beneficiar da redução?

Essa medida é para todas as pessoas que tenham pedido crédito à habitação antes de março, com taxa variável ou mista, independentemente do montante ou dos rendimentos.

A única limitação é que faltem mais de cinco anos até ao fim do contrato.

Na prática, funciona como uma moratória: o titular do contrato pede ao banco para ficar a pagar uma prestação constante - com uma taxa de juros 30% abaixo do valor da Euribor a 6 meses, durante dois anos.

No fim desse prazo, regressa ao regime geral do contrato e quatro anos depois - daqui a sete anos - começa a reembolsar o valor que não foi pago nos dois anos de carência.

Ou seja, os juros que não sejam pagos durante os próximos dois anos acumulam com as prestações restantes, mas o Governo acredita que será de forma diluída.

Veremos depois se será assim tão suave, como prevê Fernando Medina.