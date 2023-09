Que operadora tem melhor cobertura? Geo Anacom responde

No Explicador Renascença desta segunda-feira vamos apresentar uma ferramenta online, o Geo Anacom, que pode ir ao encontro das necessidades de muitos consumidores e utilizadores de comunicações eletrónicas.

O que é a Geo Anacom?

A Geo Anacom foi lançada esta segunda-feira e é uma plataforma online da Autoridade Nacional de Comunicações que permite saber se existe cobertura de rede numa determinada zona, seja rede fixa, móvel ou por satélite.

Ao mesmo tempo permite perceber qual a qualidade da rede disponibilizada por todos os operadores que estão no mercado.

Como é que funciona a Geo Anacom?

Como o nome indica funciona por georeferenciação.

Qualquer consumidor pode colocar a sua morada ou as coordenadas geográficas e verificar o tipo de cobertura que há no local onde mora, seja ao nível da rede fixa, da rede móvel ou por satélite.

Tem informação sobre todos os operadores?

Sim. Disponibiliza informação sobre todas as empresas de comunicações que operam no nosso território. Os consumidores, por exemplo, podem verificar onde há fibra óptica, onde é que há 5G ou onde é que só há 2G, e que operador fornece o serviço. Tudo isto é possível conhecer em tempo real.

Quanto ao serviço de Internet, também é possível ficar a saber qual a velocidade?

Sim, é possível saber qual a velocidade da Internet, quer ao nível do download, quando se quer tirar qualquer documento, filme ou música da internet, quer também saber a velocidade ao nível do upload, quando, por exemplo, se quer colocar uma foto na rede social ou encaminhar um anexo por e-mail.

Mas a informação que está na Geo Anacom não se fica por aqui. Disponibiliza também o resultado dos vários estudos que o regulador tem feito ao longo do país, sobre a qualidade do serviço.

Há ainda informação sobre o sinal de TDT - Televisão Digital Terrestre.

A Geo Anacom tem informação sobre queixas?

Nesta plataforma, o consumidor também tem informação sobre as reclamações que são dirigidas aos diferentes operadores, o que pode também ser importante no momento de escolher. O setor das telecomunicações tem sido o principal visado pelas reclamações dos consumidores. No primeiro semestre deste ano, a Anacom recebeu mais de 54 mil reclamações.

Esta ferramenta tem ainda informação sobre os serviços postais, nomeadamente a localização das estações de correio, dos postos de correio, dos marcos, com o horário de funcionamento e o tipo de serviço que é disponibilizado em cada um dos locais.