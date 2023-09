Regresso às aulas. Os telemóveis podem ou não ser utilizados?

Os agrupamentos de escolas de Almeirim vão proibir o uso de telemóveis nos estabelecimentos do 1.º ciclo no início deste ano letivo, de acordo com uma recomendação do Conselho Municipal de Educação, cujos diretores votaram favoravelmente.

As outras escolas também vão aderir?



Ainda não se sabe ao certo. O ministro da Educação, João Costa, pediu um parecer ao Conselho das Escolas sobre o uso de telemóveis dentro dos estabelecimentos de ensino e não há prazo para as conclusões serem conhecidas. No entanto, a discussão sobre o tema só vai começar em Outubro. João Costa diz que é um tema complexo, pelo que é preciso não decidir de "forma intempestiva".

O Explicador Renascença procura tirar dúvidas com as aulas a começarem na próxima semana.

Por enquanto os alunos podem levar os telemóveis para a sala de aula?

Depende da escola. Há estabelecimentos de ensino que já avançaram com medidas para proibir ou condicionar a utilização dos telemóveis - é o caso das escolas de Almeirim que estão a proibir o uso dos aparelhos no 1.º ciclo. No Agrupamento de Escolas Gil Vicente, em Lisboa, o telemóvel tem de estar desligado. Os responsáveis dizem que é a resposta a problemas comportamentais verificados em anos anteriores: casos de cyberbullying, grande dependência dos ecrãs, diminuição da atividade física e menor socialização. Outras escolas do país vão permitir a entrada dos equipamentos nas salas, mas, durante as aulas, os telemóveis têm de ficar nas mochilas e em "modo de voo".

E nas situações em que não se trabalha nos manuais e é preciso um suporte digital - um telemóvel ou um tablet?



Nas escolas em que estão a ser definidas medidas de restrição do uso do telemóvel, nem nessas situações os aparelhos são os dos alunos. Serão usados equipamentos do próprio estabelecimento de ensino.



Existem resultados de experiências semelhantes?



Este é um tipo de proibição que já está em vigor desde 2017 na Escola EB 2/3 António Alves Amorim, de Santa Maria da Feira, e os responsáveis dizem que a medida levou a que os alunos socializassem mais entre si e evitassem situações de "bullying" na internet.

É um tema que está a ser discutido apenas em Portugal?

Não, e já chegou à UNESCO. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura alerta para o risco da exposição prolongada aos ecrãs e ainda para o risco de casos de bullying digital. Apela, por isso, ao uso responsável da tecnologia. Por sua vez, os Países Baixos, vão limitar o uso de telemóveis, tablets e até smartwatches nas aulas a partir de 1 de Janeiro. Haverá exceções, nomeadamente para os alunos com necessidades médicas ou com deficiência.