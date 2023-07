Surto no Santa Maria. Que bactéria é esta?

Que bactéria é esta?

Chama-se "Klebsiella Pneumoniae", uma bactéria muitas vezes, presente no nosso organismo, mas sem manifestações, mas que pode causar várias infeções, sobretudo, nas pessoas mais frágeis.

Mas é perigosa?

Geralmente é inofensiva. Esta bactéria está presente no nosso aparelho digestivo onde, habitualmente, não causa problemas. Ela pode é tornar-se mais perigosa quando chega a outras partes do corpo humano, como os pulmões. E aí, pode provocar doenças como pneumonias, infeções urinárias ou até meningite.

E como se trata?

Com antibióticos com nomes impronunciáveis em rádio. O problema é que esta bactéria que obrigou ao encerramento da neonatologia do Hospital de Santa Maria é cada vez mais resistente, até aos antibióticos mais potentes. Muitas vezes é preciso ir variando o antibiótico até ser possível encontrar um que seja eficaz. Daí esta medida tomada pelo Hospital de Santa Maria de encerrar e isolar o serviço de neonatologia.

E como é que se transmite?

Por contacto direto com a própria bactéria. Não se espalha pelo ar. Daí o facto de o risco ser mais elevado entre quem está internado num estabelecimento de saúde. Porque é possível que seja transmitida através de equipamentos hospitalares como cateteres e ventiladores. Isto para doentes que já sofrem de outras doenças. Como uma doença pulmonar obstrutiva crónica, doença vascular periférica, doença renal ou doença oncológica.



E como começou este surto no Santa Maria?



O surto terá começado com uma conjuntivite normal, depois testaram-se os outros bebés e 11 dos 13 bebés ali internados testaram positivo.



E como estão os bebés?



Estes 12 bebés internados no Hospital da Santa Maria são portadores da bactéria, mas estão estáveis. Daí dizer-se que são bebés colonizados com esta bactéria multirresistente. As duas outras crianças estão negativas. Ou seja, não têm esta bactéria.



O problema, é que as 11 crianças portadoras da bactéria são muito prematuros, daí a situação ser mais complicada. São bebés que estão isolados. Clinicamente estáveis. Não estão a tomar antibiótico para a bactéria "klebsiella pneumoniae" porque, não estão verdadeiramente infetados, só estão colonizados.

Estão a ser tratadas numa sala à parte, enquanto precisarem de cuidados. Quando não precisarem dos cuidados terão alta, estejam ou não colonizadas por esta bactéria, porque, como referi, não estão infetadas, estão, isso sim, colonizadas.

Mas hoje sabe-se que há uma investigação em curso para saber se foi esta bactéria a causa da morte de um bebé...



Exatamente. O Hospital de Santa Maria está a investigar a morte de um recém-nascido, na semana passada, que estava colonizado com a bactéria multirresistente. O objetivo é perceber se foi a bactéria que provocou a morte. Ainda não há conclusões.



Com o serviço encerrado, o que acontece a uma grávida que precise de ir ao Santa Maria?



A admissão de bebés no serviço de neonatologia foi suspensa. Por isso, as grávidas de risco, cujos bebés precisem, por exemplo, de incubadora, vão ser transferidas para outros hospitais, nomeadamente, para a Maternidade Alfredo da Costa ou o Hospital Amadora-Sintra.



O serviço de neonatologia de Santa Maria deveria fechar portas na terça-feira para obras. Agora vai ter de manter-se aberto até que os bebés tenham alta.

Para terminar, André, é a primeira vez que um surto deste tipo acontece em meio hospitalar em Portugal?



Não... Já aconteceu... Por exemplo, em 2015 houve um surto desta bactéria no Hospital de Gaia. A bactéria foi detectada em mais de uma centena de doentes. Estavam ou infectados ou eram apenas portadores - sem terem manifestações clínicas. Provocou oito mortes, entre pacientes mais debilitados e frágeis.