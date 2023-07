Acesso aos eventos JMJ. O que é que a PSP aconselha?

Já falta pouco para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) começar e a PSP divulgou esta sexta-feira uma série de informações para que não haja percalços.



O que é que a PSP aconselha?

Desde logo que cheguem cedo. Que vão para os locais dos eventos com tempo, porque quanto mais cedo chegarem, mais rápido será o processo de revista, evitando assim maiores aglomerados de pessoas, tornando, também, o trabalho da polícia mais fácil e rápido.

Vai haver revistas como se faz nos festivais ou no futebol?

Sim, é de contar com isso. Antes e durante os eventos principais da JMJ vão estar montados perímetros de segurança, com diferentes pontos de acesso, onde polícias - com uniforme - farão as revistas. Estas revistas podem ser realizadas por palpação ou com recurso a outros meios, como raquetes portáteis, pórticos e, até, raio-x nalguns casos, tudo em nome da segurança.

Há objetos proibidos, que não sejam permitidos nos recintos da JMJ?

Há e a lista vai estar afixada à entrada dos pontos de acesso aos recintos, mas não é permitido levar tendas, nem cartazes de grandes dimensões ou com mensagens ofensivas.



Os peregrinos também devem evitar levar mochilas de grandes dimensões, vestuário pesado ou outros objetos que possam dificultar a revista, evitando assim o aumento do tempo de espera. E naturalmente, são proibidos os artigos de pirotecnia, explosivos, armas, facas e outros objetos perfurantes. Também é proibido fazer lume.

O que a PSP sugere é que os peregrinos levem apenas os objetos essenciais para o interior dos recintos.

E artigos de higiene pessoal? Podem entrar?

Podem, dentro do razoável. E tal como acontece quando se viaja de avião esses artigos devem ser transportados em sacos de plástico transparente, preferencialmente herméticos. Vale a pena lembrar que os objetos de vidro também são proibidos, por isso, os peregrinos são aconselhados a levar garrafas de plástico, que podem encher nos diversos pontos de água que existem nos recintos.

Pode-se levar bicicletas?

Não. Os percursos têm mesmo de ser feitos a pé. As bicicletas, trotinetas e similares não entram.

Os animais de estimação também não podem ir à JMJ. Só os cães-guia é são aceites nos vários eventos.

E exatamente porque os recintos são muito grandes- só o Parque Tejo é equivalente a 100 campos de futebol- e por estar previsto mesmo muita gente - mais de um milhão de pessoas - a PSP sugere que os grupos definam um ponto de encontro para o caso de se perderem.

Já agora vale a pena lembrar que há vários condicionamentos de transito em Lisboa na próxima semana. Saiba mais aqui.