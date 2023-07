Como funciona a app oficial da JMJ 2023?

Foi lançada esta terça-feira a app da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arranca na próxima semana.

Como funciona a aplicação, de que forma é que pode prestar assistência aos peregrinos e qual é o seu contributo para uma JMJ sustentável?

O Explicador Renascença esclarece tudo sobre a nova app.

Como se chama a aplicação?

Chama-se “Lisboa 2023”, é gratuita, e tem todas as informações práticas para que os utilizadores possam aproveitar ao máximo o que vai acontecer durante a Jornada Mundial da Juventude.

Para além do programa da JMJ, estão lá todos os eventos culturais que vão decorrer, no âmbito do festival da Juventude, mas também as catequeses "Rise Up" e as horas e locais dos eventos centrais.

Vai ter também os conteúdos pastorais, nomeadamente orações, leituras e cânticos para que os peregrinos possam acompanhar tudo a partir do telemóvel.

Quem tiver a app instalada pode receber notificações a lembrar o que está a começar ou, eventualmente, alguma mudança de última hora.

E tem mapas?



Não só tem mapas como os mapas têm assinalado os restaurantes que são parceiros do evento.

Há menus a sete euros para os peregrinos, pontos de água para encher os cantis e as casas de banho públicas mais próximas.



A app é útil até para quem mora em Lisboa?

Sim.

E qualquer pessoa pode descarregar esta aplicação, embora os peregrinos tenham uma área reservada.



Os peregrinos inscritos têm acesso único a menus especiais.

Está disponível em várias línguas?

Sim, está disponível nas cinco línguas oficiais - português, inglês, italiano, espanhol e francês - para iOS e Android, nas respetivas lojas de aplicações.

Estes são os links oficiais:

iOS: https://apps.apple.com/pt/app/lisboa-2023/id6443794483

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altice.and.jmj

A app tem em atenção o impacto ecológico?



Sim, o impacto ambiental é uma das preocupações da Jornada Mundial da Juventude e está bem visível nesta aplicação.

A app inclui até uma calculadora para estimar a pegada carbónica dos participantes.



Assim, cada peregrino vai ter presente o impacto da sua participação e até pode tentar adequar os seus comportamentos e consumos para minimizar a pegada.

A funcionalidade pode replicar-se em futuros eventos?



A ideia é essa.

Não só a calculadora, mas também a própria aplicação. Esta não é a primeira Jornada Mundial da Juventude com direito a app, mas a portuguesa foi criada de raiz para o evento.

Os responsáveis da Altice vão deixar o código informático preparado para ser usado em próximas edições da JMJ.