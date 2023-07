Porque é que o Twitter agora se chama "X"?

O Twitter substituiu o conhecido pássaro azul que identificava a rede social por um "X".

A mudança brusca passou de hipótese a realidade em pouco mais de 48 horas, durante este fim de semana.

Será isto a sério ou é mais uma brincadeira de Elon Musk?

O que é que Elon Musk fez?

O multimilionário já tinha anunciado a intenção de dizer adeus à marca Twitter e que andava à procura de uma alternativa de que gostasse.

Esta segunda-feira, durante a madrugada, apareceu um "X" gigante projetado no "quartel-general" da rede social pelo que parece que a escolha está feita.



Aliás, o endereço “x.com” vai parar ao Twitter.

Porquê um X?:

Não há explicações oficiais, mas tudo leva a crer que é uma letra de que Elon Musk gosta.

Senão vejamos: logo que comprou o Twitter mudou o nome da empresa para X Corp. O multimilionário também é dono da Space X.

X também era o nome do site do banco que fundou e que, mais tarde, se tornou no serviço de pagamentos online PayPal.

As mensagens deixam de se chamar tweets?



Elon Musk já disse que vão chamar-se X’s, mas não é oficial.

O responsável é conhecido por anunciar decisões e depois corrigi-las em mensagens seguintes.

Vêm aí mais mudanças?



É de esperar que sim. Aliás, desde que Elon Musk comprou o Twitter - em outubro - o que não têm faltado são mudanças. e algumas bastante polémicas.

Despediu cerca de metade dos funcionários do Twitter - milhares de forma aleatória - limitou o número de publicações a que o utilizador tem acesso e aliviou as regras de moderação de conteúdos, permitindo o regresso à rede social de utilizadores anteriormente banidos por incitamento ao ódio ou desinformação.



Embora também tenha havido mudanças que muitos consideram positivas como o aumento do número de caracteres das publicações.

E o que pode acontecer a seguir?



Elon Musk tem vindo a falar com alguma frequência sobre transformar a rede social numa aplicação multifacetada, com serviços financeiros.

Seria uma super aplicação, à semelhança do WeChat na China, que não é apenas uma rede social, mas também é utilizada para enviar mensagens instantâneas, jogar jogos de vídeo, como aplicação de pagamento móvel e muito mais.



O WeChat tem mais de mil milhões de utilizadores por mês, enquanto o Twitter tem cerca de 450 milhões, ou seja, menos de metade.