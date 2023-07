Festival da Juventude vai ter mais de 500 eventos. Que iniciativa é esta?

Concertos, conferências, exposições, espetáculos de dança, são alguns dos eventos que se podem esperar no Festival da Juventude.

A iniciativa foi apresentada esta sexta-feira e tem como protagonistas os jovens que vêm à Jornada Mundial da Juventude.

São cerca de 2500 jovens, de 35 países, que vão partilhar o seu talento com peregrinos de todo o mundo.

Aquilo que se pretende é que seja uma experiência de alegria e criatividade, para mostrar que a Igreja é capaz de usar diferentes linguagens, que está viva e que é universal.

Que tipo de espetáculos estão agendados?



De tudo um pouco. Concertos, teatro, dança, exposições, conferencias e até torneios desportivos.

Ao nível desportivo o que vai acontecer?

Está previsto um torneio de voleibol de praia, que vai decorrer na praia de Carcavelos.

Há também um torneio de futebol de sete, no estádio universitário, em Lisboa. E há ainda a possibilidade de participar em várias modalidades de desporto inclusivo.

E atividades para quem queira estar sentado?

Há muito por onde escolher, por exemplo espetáculos de dança, em que se pode assistir a exibições de dança tradicional, dança contemporânea e até street dance.

Também há teatro e cinema sobre figuras relevantes da vida da Igreja.

E ao nível dos concertos?

Estão programados quase 300 eventos musicais, de cerca de uma centena de bandas, dos cinco continentes, que vão atuar em 9 palcos.

Estão previstos concertos de rock, de rap, de folclore e até de música clássica.

Tudo isto vai acontecer exatamente quando?

Entre 1 e 6 de agosto, em mais de 100 espaços, entre estádios, auditórios, palcos exteriores, salas de cinema e de teatro, museus e igrejas, de Lisboa, Loures e Cascais.

Mas a animação do festival da juventude vai ainda chegar às cidades e vilas de acolhimento dos peregrinos, onde grupos locais vão organizar atividades.

É tudo com entrada livre?

Sim, a entrada é gratuita e qualquer pessoa pode assistir. É claro que também está dependente da capacidade dos espaços.

O festival da Juventude não coincide com os momentos centrais da Jornada, que contam com a presença do Papa.