Como se pode fazer o registo para obter manuais escolares gratuitos para o próximo ano letivo?

Já é possível fazer o registo para obter os manuais escolares gratuitos para o próximo ano letivo. Mas o que os pais têm de fazer?

O primeiro passo é mesmo esse - fazer o registo nessa plataforma. A plataforma Mega, no site manuaisescolares.pt . Ou, então, na aplicação para telemóvel, a "Edu Rede Escolar".

Num primeiro momento, o encarregado de educação confirma o seu número de contribuinte.

De seguida, os pais vão poder visualizar os dados escolares dos filhos, bem como a lista dos vales correspondentes aos respetivos manuais escolares e, ainda, a lista das livrarias aderentes onde poderá ser feito o levantamento dos manuais.

Mas isso nem sempre isso acontece. Isto é, essa lista com os vouchers nem sempre está imediatamente disponível e nem mesmo os dados sobre os alunos.

É verdade. E no próprio site da plataforma pode ler-se que, se os encarregados de educação não conseguirem visualizar os dados do alunos, devem contactar as escolas para confirmar se as listas das turmas já estão publicadas e se está registado na escola como encarregado de educação.

Se ainda não conseguir visualizar os vales respetivos, é porque estes ainda não estão disponíveis.

E aí, o que fazer?

Aí, os encarregados de educação devem aguardar uma notificação por e-mail, que vai servir para avisar que os vouchers já estão disponíveis para ser trocados pelos livros escolares.



Então, os vouchers para o levantamento dos livros não ficam logo disponíveis na altura do registo?



Não. Só começam a ser emitidos a partir do final do mês - a 31 de julho. Os vales relativos aos manuais escolares vão continuar a ser emitidos durante Agosto, conforme os anos de escolaridade dos estudantes. Ou seja, a 31 de julho tem início a emissão de vales relativos aos alunos do 1.º ciclo e 9.º ano. A partir do dia 7 de agosto, é a vez dos vouchers para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos. A 11 de agosto tem início a emissão dos vales para os 10.º, 11.º e 12.º anos.



Uma vez com os vales disponíveis, o que é que os encarregados de educação devem fazer?



Primeiro, podem imprimir os vales ou então preparar a sua apresentação em formato digital. E quem não tem internet deve dirigir-se à escola, onde o seu educando está matriculado, e solicitar os vales em papel. Tudo para que os filhos possam usufruir destes livros escolares gratuitos, o que dá imenso jeito. É menos uma despesa nas muitas que todos os anos os encarregados de educação têm na educação dos filhos.