Por que motivo mais de um terço dos voos a partir de Portugal sofreram atrasos?

Ficamos hoje a saber, até junho, mais de um terço dos voos a partir de Portugal sofreram atrasos. Por que é que isto aconteceu?

São vários os motivos. Por um lado, há cada vez mais gente a viajar. Os aeroportos estão lotados e os portugueses não são exceção.

Por outro lado, falta mão de obra, em grande parte, devido aos cortes de pessoal que as empresas se viram forçadas a fazer durante a pandemia.

E, também, por causa das greves que se repetem, não só dos trabalhadores dos aeroportos, mas também na sequência dos protestos de trabalhadores das companhias aéreas. Por último, devido às más condições atmosféricas.

São múltiplos os fatores que explicam estes atrasos

Mas estão a aumentar os atrasos nos voos que partem de Portugal?

Podemos dizer que sim. Dados do AirHelp, uma empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros, citados pelo Jornal de Negócios, revelam que no primeiro semestre do ano, o número de voos com algum tipo de incidente subiu 67% relativamente ao mesmo período de 2022.

No total, dos mais de 100 mil voos programados para descolar de aeroportos portugueses até junho, cerca de 35 mil sofreram algum tipo de atraso ou foram cancelados. Um valor que está acima da média europeia que é de 27,5%.

Ou seja, muitos passageiros afetados...

Pelo menos 4,8 milhões de passageiros afetados.

Quais as companhias aéreas que registam maior número de atrasos e cancelamentos?

De todas as companhias que operam em Portugal, a Swiss International Air Lines foi a que registou pior desempenho. Caso para dizer que não funcionou como um "relógio suíço", uma vez que 45% dos passageiros foram afetados por algum atraso ou cancelamento. A Lufthansa surge em segundo lugar neste ranking e a Easyjet em terceiro. A TAP está a meio da tabela. Mesmo assim, quase 40% dos passageiros foram afetados por algum atraso ou cancelamento.

Eurowings, Iberia e a Jet2.com são as mais cumpridoras.

Perante todas as notícias que têm saído, imagino que seja no aeroporto de Lisboa que se verifica a maioria destes atrasos.

Correto. 43% dos viajantes que usaram o aeroporto de Lisboa, viram o seu voo sofrer algum atraso ou, até, ser cancelado. O aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, é o que regista o segundo pior desempenho - 31% dos passageiros afetados. Em sentido contrário, é o aeroporto do Porto que tem os melhores números. Só 27% dos turistas teve algum tipo de problema com o voo.

A situação no aeroporto de Lisboa é ainda mais preocupante quando temos a Jornada Mundial da Juventude aí à porta...

E com, pelo menos, uma greve já marcada. A dos trabalhadores da Portway, a empresa de handling responsável pela assistência nos aeroportos. Sindicatos e empresa não chegaram a acordo na reunião de ontem. Por isso, mantém-se a paralisação agendada para 30 e 31 de Julho e 5 e 6 de Agosto. Já a partir de 1 de Agosto, está prevista uma greve ao trabalho suplementar. Numa altura em que são esperadas mais de um milhão de pessoas em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude.