Cartão de Cidadão contactless e 17 outras medidas. O que se destaca no novo Simplex?

O governo anunciou 18 novas "medidas-Simplex" esta segunda-feira.

A mais revolucionária parece ser a do novo Cartão de Cidadão, com um "design" actualizado e com maior segurança.

Esta nova versão aposta num reforço dos processos de identificação, mas não só, porque este Cartão do Cidadão promete ser uma espécie de "canivete suíço".

A grande novidade, é que, a partir do próximo ano, o Cartão vai passar a ser "Contactless". Ou seja, tal como acontece com a maioria dos cartões bancários, em breve bastará aproximar o CC de uma máquina de leitura digital, seja na loja do Cidadão ou num hospital - por exemplo - para que todas as informações requeridas sejam lidas de forma instantânea.

Outra novidade é que o Cartão de cidadão vai poder ser utilizado como bilhete de transporte. Os transportes públicos terão um leitor de contactless e bastará passar o novo Cartão de Cidadão em vez do passe.

E que outras medidas podemos esperar?

Há uma para quem estiver desempregado e que poderá ser bastante útil. Chama-se "Pesquisa de emprego + ágil".

Trata-se, segundo o governo, de um sistema tecnológico inovador que irá permitir cruzar, automaticamente, os pedidos e as ofertas de emprego, mas só para quem estiver inscrito no IEFP.

Os algoritmos fazem o resto, vão procurar as melhores ofertas para as competências da pessoa que anda à procura de trabalho.

Outra medida que chama à atenção é o "Atestado multiuso - UMA SÓ VEZ".

O que significa isso?

Essa é uma medida que pretende simplificar a vida aos cidadãos que sofrem de alguma incapacidade e que precisam do chamado Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, que é um documento que comprova o grau de incapacidade física ou mental, permanente ou temporária, de um utente.

O que foi anunciado, esta segunda-feira, é uma ferramenta integrada.

Ou seja, deixará de ser preciso ir pedir um documento a uma área da administração pública para depois entregar noutra.

A ideia é reduzir - o mais possível - a necessidade de deslocações e evitar que se ande de uma fila em fila, entre várias entidades.

E o que é o "Seguro automóvel na Carteira Digital"?

É a medida para acabar com o selo do seguro no vidro da frente do automóvel. Isso deixa de ser obrigatório, já a partir de terça-feira.

A lei foi publicada esta segunda-feira em Diário da República. Os documentos do seguro passam a poder ser emitidos e apresentados em formato digital.

E há uma app do Estado que permite guardar alguns desses documentos e mostrá-los às autoridades quando solicitados, porque têm a mesma validade dos documentos originais.

Basta instalar no telemóvel a aplicação ID.GOV.PT, que pode conter o Cartão de Cidadão, a Carta de Condução, o Certificado de Matrícula e, em breve, o comprovativo do Seguro Automóvel também poderá ser descarregado para essa chamada Carteira Digital.