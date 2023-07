Nova temporada, novas regras. O que muda nos jogos de futebol?

Num momento em que os clubes regressam aos trabalhos para a nova época da primeira divisão de futebol, conhecem-se novas regras relativamente aos jogos.

Uma das mudanças mais polémicas está relacionada com a marcação das grandes penalidades.

O que muda nos penáltis?

Não são permitidas provocações do guarda-redes com o intuito de distrair o executante. Também não é permitido que os "guardiões" toquem nos postes, na trave ou na rede da baliza.

Ou seja, não veremos mais provocações como as do guarda-redes da seleção argentina, Emiliano Martínez, que se tornaram virais durante o Mundial de 2022.

Passam a haver condicionamentos no banco de suplentes?

Se, do banco de suplentes, um jogador ou membro da equipa técnica do clube que marcou um golo partir para dentro do campo e interferir diretamente no lance, o golo deve ser anulado.

Depois, a partida é retomada com uma falta no local onde o "invasor" estava.

Também há novas regras para as celebrações dos golos. Quais?

Vai ser preciso ter cuidado com as celebrações prolongadas, uma vez que o tempo desperdiçado durante as celebrações de um golo passa a ser considerado pelo árbitro na decisão do tempo de compensação.

Nos lances de grande penalidade, há indicação para reduzir o número de casos de expulsão do infrator?

Exatamente. A partir de agora, um jogador que cometa um penálti só é expulso se o árbitro considerar que este não teve a intenção de disputar a bola em qualquer momento.



Para estes casos de penálti, haverá reforço do videoárbitro?

Há essa possibilidade. Dependendo do lance e do número de ângulos de câmara de vídeo, poderá ser necessário mais de um VAR e um ou mais operadores de repetições.

Também vai aumentar a possibilidade de serem mostrados cartões aos treinadores. Como assim?

Se o árbitro não conseguir identificar quem cometeu a infração, o cartão deve ser mostrado ao treinador principal da equipa.