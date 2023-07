O que sabemos sobre a Fé dos jovens portugueses?

A menos de um mês da Jornada Mundial da Juventude, que vai trazer o Papa Francisco a Portugal, foi divulgado um estudo que pretende caracterizar os jovens portugueses relativamente à sua fé e às suas práticas religiosas.

Que estudo é este?

É um estudo feito pela Universidade Católica Portuguesa a pedido da Conferência Episcopal.

O estudo “Jovens, Fé e Futuro” pretendeu caracterizar os jovens portugueses relativamente à sua fé e às suas práticas religiosas, mas não só, também mostra como é que encaram o futuro, quais são as suas preocupações e de que forma equacionam a relação entre crenças e ação.

O estudo foi feito a partir de um questionário online, onde esponderam cerca de 2500 jovens, entre os 14 e os 30 anos, de todo o país.

Uma amostra representativa dos cerca de 1,6 milhões de portugueses nestas idades.

E qual é a principal conclusão?

56% dos jovens assumem que são crentes, sendo que um terço dos jovens que se afirmam religiosos também são praticantes: rezam regularmente, participam em celebrações religiosas ou estão integrados em grupos na sua comunidade religiosa.

Os restantes apesar de crentes dizem que não são praticantes, sobretudo, por falta de tempo e mas também, segundo admitem, falta empenho, ou ainda porque não concordam com algumas das normas da prática religiosa.

E qual é a religião dominante?

É a religião católica, a larga distância das restantes, com 88%. Quase 9 em cada 10 dos jovens crentes são católicos.

O que é o mesmo que dizer que praticamente metade dos portugueses até aos 30 anos são católicos.

6% são protestantes e 1% é Testemunha de Jeová.

Depois ainda há alguns jovens que seguem outras religiões com menor expressão: o Budismo é seguido por 0,4%, o judaísmo ou o islamismo não vão além dos 0,3%.

E quanto a eventuais problemas de intolerância religiosa, o que é que se conclui?

Parece ser um problema que não se coloca em Portugal.

Aliás mais de metade dos jovens inquiridos consideram que há verdade em todas as religiões e a esmagadora maioria diz que nunca se sentiu discriminada por causa da sua posição religiosa.

Há diferenças entre a forma como crentes e não crentes olha para o futuro?

Há e algumas são curiosas. Os jovens religiosos preocupam-se mais com a guerra, a saúde e a família.

Para os outros, no top 3 aparecem as alterações climáticas, a guerra também mas ainda as questões da equidade e da discriminação.

Os jovens crentes, sobretudo os católicos, também valorizam mais a ideia de virem a ter uma família e filhos.

Comum a todos é a importância de terem um trabalho estável que os faça felizes.