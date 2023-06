Saúde. O que está previsto para a JMJ?

Em caso de necessidade, como devem os participantes aceder aos serviços de saúde?

Recomenda-se o contacto com o SNS 24 antes de qualquer deslocação não agendada a uma unidade de saúde. A Linha SNS tem atualmente capacidade para atender 7 mil chamadas, mas vai ser reforçada progressivamente. A título de exemplo, em Janeiro de 2022, num só dia foram atendidas 100 mil chamadas. Dado importante: Além de português, estará disponível o atendimento em inglês e castelhano, podendo ainda ser solicitado o apoio do serviço de atendimento telefónico mediado pelo Alto Comissariado para as Migrações.

E os serviços de saúde, terão capacidade reforçada?

Alguns centros de saúde deverão ter horário alargado e a avaliação será feita pelas autoridades em função da procura.

A informação está disponível no Portal do SNS e nos portais das ARS.

E qual é o número de profissionais de saúde destacados?

Não há ainda um número preciso. Em declarações à Renascença, o presidente da comissão que elaborou o plano, António Marques, não avança números concretos mas adianta que serão várias centenas de profissionais e de voluntários" envolvidos. Garante que "há uma gestão criteriosa na alocação de meios, para que os serviços mínimos sejam garantidos, tanto na área hospitalar como pré-hospitalar.

O verão costuma ser uma altura complicada nos hospitais porque muitos profissionais estão de férias. Estarão preparados para um cenário em que Lisboa terá muito mais habitantes?



Haverá seis centros hospitalares em prontidão “para a eventualidade de existir uma situação de exceção”: o Centro hospitalar Lisboa Norte, Lisboa Central e Lisboa Oriental, e fora de Lisboa, o Centro Hospitalar de Coimbra e, ainda, o Centro Hospitalar de São João e o Centro Hospitalar de Santo António, no Porto.

Sabemos que os meios de socorro vão ser também reforçados. Em que medida?

Durante a JMJ23 vão ser ativados 75 postos fixos de suporte básico de vida e 75 equipas móveis de suporte básico de vida. Serão também instalados 10 postos médicos com suporte avançado de vida e dois hospitais de campanha. O Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) foi também reforçado, no passado dia 1 de junho, com mais 28 meios de emergência médica.