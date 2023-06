Mudanças no IRS. Será que pode ganhar mais?

O novo modelo de retenção na fonte diminui o valor que é entregue ao fisco e que incide sobre o rendimento bruto, o que significa que os portugueses vão passar a receber mais no salário mensal.

Então diminui a percentagem que o fisco cobra mensalmente a título de retenção?

Sim, mas não só. Além de haver percentagens de retenção mais baixas, passam a ser tidas em conta variáveis, como o estado civil, a composição do agregado familiar e o número de dependentes.

Portanto, é uma retenção mais à medida da realidade de cada contribuinte, o que permite aproximar o valor da retenção mensal ao imposto global que efectivamente tem de ser pago.

Temos todos a experiência de receber, ou pagar, consoante os casos, verbas por vezes substanciais na altura de acertar as contas com o fisco no ano seguinte.

O que em princípio vai acontecer é que essa diferença será, a partir de agora, menor.

Isso significa que posso receber um salário mensal maior, mas depois no próximo ano já recebo menos devolução do IRS?

Sim, o fisco não sai a perder.

Se pagas menos imposto agora, recebes menos depois. É a natureza da matemática fiscal.

Mas nesta altura do campeonato em que tudo está tão caro, essa folga adicional no fim do mês pode fazer jeito a muita gente.

Mais de metade dos trabalhadores portugueses receberam no último ano passado um salário inferior a mil euros brutos.

O salário médio líquido no sector privado foi, no primeiro trimestre deste ano, 1025 euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.

Estas alterações na retenção podem traduzir-se em quanto, afinal?



Cada caso é um caso, mas de acordo com as simulações que foram divulgadas pelo ministério das finanças, a diferença pode ser de algumas dezenas de euros.

Por exemplo, um solteiro sem dependentes, com salário bruto de 1000 euros, deve receber por mês cerca de 16 euros a mais. Se ganhar 1500 euros, recebe quase 22 euros a mais.

Se for um solteiro com um filho e que tenha 1500 euros de salário, passa a receber mais 31 euros.

Já um contribuinte casado e com um filho com uma remuneração bruta de 2000 euros vai ter um ganho de cerca de 24 euros mensais.