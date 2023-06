Incêndios no Canadá. Portugal deve estar preocupado com a nuvem de fumo?

Os incêndios no Canadá têm resultado em enormes nuvens de fumo nocivo.

No início de junho, Nova Iorque foi exemplo dos efeitos que estes gases podem ter na atmosfera e nas condições de respirabilidade.

Estas nuvens podem chegar, em breve, a Portugal. O Explicador Renascença indica se devemos estar preocupados ou não.

Onde está a nuvem de fumo, agora?

A nuvem de fumo está a atravessar os Açores.

É o que indica o Instituto do Mar e Atmosfera, que tem estado a monitorizar a situação.

Em comunicado, refere que a o fumo chegou ontem às ilhas do Açores eE já não é a primeira vez que uma situação semelhante acontece, porque há alguns anos chegou também aos Açores fumo proveniente de incêndios no Havai - ainda bastante mais longe do que o Canadá.

Mas este fumo vai também atingir Portugal continental?

Sim, e, em princípio, deve acontecer já nas próximas horas.

É pelo menos, a previsão do IPMA, que indica que esta nuvem de fumo deve-se estender a todo o território continental.

Pode representar um perigo para a saúde?

À partida não. É pelo menos o que garante o Instituto do Mar e da Atmosfera.

Esta nuvem é constituida por partículas muito pequenas e por gases, especialmente monóxido de carbono, mas o IPMA explica que as concentrações dos poluentes que compõem a nuvem são inferiores aos limites legais estabelecidos.

As simulações do modelo de previsão do programa Copernicus indicam, ainda, que a nuvem estará confinada acima dos 1.100 metros de altitude e, por isso, não deverá afetar as populações abaixo desse nivel.