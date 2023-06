Onda de calor intenso chega a Portugal. O que fazer?

O que é que os meteorologistas estão a prever para os próximos dias?

Estão a prever a deslocação de uma massa de ar proveniente do Norte de África.

Uma massa de ar quente, claro, que começou já a entrar pelo sudoeste do país.

Esta tarde as temperaturas já passaram os 30 graus no Alentejo e no distrito de Santarém, mas é a partir de amanhã que o calor se alarga ao resto do país e nalgumas regiões pode mesmo aproximar-se dos 40 graus.

De resto, já estão anunciados avisos amarelos do instituto do mar e da atmosfera, devido precisamente a estas temperaturas elevadas.

E o calor vai ficar por muito tempo?

Deve ficar pelo menos uma semana assim com temperaturas mais tórridas.

Preve-se depois alguma descida lá para quinta-feira da próxima semana, mas ainda assim devem manter-se elevadas.

Até porque já estamos no Verão.

O que é que as autoridades de saúde recomendam?

Beber água, pelo menos um litro e meio por dia, que é mais ou menos oito copos.

Evitar bebidas com açúcar e bebidas alcoólicas.

Procurar ambientes frescos, o que nalgumas atividades pode ser difícil, mas é importante evitar a exposição direta ao Sol entre as 11h00 e as 17h00.

E já agora escolher também horas de menos calor para andar de carro.

Usar roupas largas, que cubram a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta.

E ter especial atenção com as crianças, com os idosos, doentes, grávidas, ou seja, em geral com as pessoas mais vulneráveis aos efeitos desta onda de calor.

Em caso de necessidade é recorrer à linha da saúde 24 - o 808 24 24 24.



E outro problema que pode vir aí com o calor é o dos incêndios, certo?

Sim, até porque apesar do calor, está previsto vento que pode chegar aos 25 km/h ou até mais no litoral oeste e nas terras altas, o que agrava muito o risco de incêndio e as dificuldaes para apagar os fogos que entretanto surjam.

Por isso, a Portecção Civil já emitiu esta tarde um comunicado a lembrar que é proibido queimas e queimadas sem autorização das câmaras, em dias de risco de incêndio muito elevado, como os que aí vêm.

É proibido também utilizar fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, portanto cuidado com os piqueniques.

E nada de usar motorroçadoras, corta-matos e outros equipamentos que possam provocar faúlhas.