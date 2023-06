Governo vai perdoar as penas de prisão a jovens entre os 16 e os 30 anos?

Qual é o objetivo desta medida?

O objetivo é a promoção da reinserção social dos condenados. Trata-se de jovens entre os 16 e os 30 anos que vão ter direito a um perdão das respetivas penas de prisão. O comunicado do Conselho de Ministros enquadra esta medida com a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e com o testemunho de vida e de pontificado do Papa Francisco, que insistentemente apela à reintegração das pessoas em conflito com a lei penal. A resolução foi aprovada esta segunda-feira pelo Governo.

Quem está abrangido por este perdão das penas?

Jovens entre os 16 e os 30 anos que tenham sido condenados a penas de prisão até oito anos e infrações penais cuja condenação não seja superior a um ano ou a 120 dias de multa. Ficam, também, isentas de condenação as infrações cuja coima não ultrapasse os mil euros.

Esta lei abrange infrações praticadas até 19 de junho deste ano.

Quais as situações que estão excluídas?

Este perdão exclui todas as situações de homicídio, infanticídio, violência doméstica, maus-tratos, ofensa à integridade física, mutilação genital, casamento forçado, sequestro.

Ficam, também, fora deste diploma todos os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, extorsão, discriminação e incitamento ao ódio e à violência, tráfico de influência, branqueamento e corrupção.

Esta é uma medida excecional, no âmbito da JMJ. Em que outras situações ocorrem estes perdões de pena?

Todos os anos, por altura do Natal, são concedidos os indultos presidenciais. No fundo, é um ato de perdão jurídico emitido pelo Estado que extingue o cumprimento de uma condenação.

Esta é uma competência exclusiva do Presidente da República, sem quaisquer outras condições para além de uma audição prévia do Governo, neste caso a ministra da Justiça.

Tradicionalmente, os indultos são concedidos no dia 22 de Dezembro.