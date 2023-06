Como vão funcionar as urgências pediátricas no verão?

O Governo divulgou o plano de funcionamento das urgências de pediatria para o verão, importante para evitar o colapso destes serviços durante o verão.

Julho, agosto e setembro são, tradicionalmente, meses de férias, ou seja, um período complicados para gerir os recursos humanos nos hospitais. Por isso, com este "mapa", procura-se que não haja encerramentos não programados de urgências pediátricas e que ninguém fique sem assistência.

É importante sublinhar que este plano de centralização das urgências pediátricas segue o mesmo modelo da área metropolitana do Porto, implementado há cerca de 20 anos.

Já estava prevista a criação de um plano para as urgências pediátricas para o verão?



Já. Até porque há, atualmente, um plano deste tipo em vigor, definido em março e com aplicação entre abril e junho.

Na altura em que o plano de funcionamento foi apresentado, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) já prometia, para este mês de junho, o anúncio de um plano semelhante para o verão - e que teria em conta os resultados e a eficácia do que tinha sido implementado para os três meses anteriores.



Então o plano agora apresentado segue o que já estava em vigor?



Pode-se dizer que sim. Por exemplo, para Lisboa e Vale do Tejo, as diferenças são muito poucas. Esta região continua a ter a situação mais complicada: só oito das 14 urgências de pediatria é que vão estar sempre abertas entre julho e setembro.

Três vão encerrar às 21h00 e as restantes têm constrangimentos previstos.

O que importa saber sobre o plano na região de Lisboa?

Abertos 24 horas vão estar os serviços dos hospitais de Santa Maria e de D. Estefânia (Lisboa), Garcia de Orta (Almada), Caldas da Rainha, Santarém, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira e Cascais.



A funcionar entre as 9h00 e as 21h00, vão estar as urgências pediátricas de Torres Vedras, São Francisco Xavier, em Lisboa (neste caso até às 22h00), e Loures (que suspende atividade ao fim de semana).

Por último, o Hospital de Torres Novas suspende a atividade da urgência pediátrica ao fim de semana de 15 em 15 dias. Já no Hospital do Barreiro, o serviço suspende atividade de terça-feira até às 9h00 de quinta-feira, enquanto que a urgência pediátrica de Setúbal fecha, de 15 em 15 dias, entre sexta e segunda.

A situação é bastante diferente no resto do país?



Sim. Por exemplo, na região Norte, todos os 11 serviços de urgência de pediatria vão estar a funcionar de forma ininterrupta.

O mesmo aplica-se aos sete serviços de urgência de pediatria do Centro e aos três serviços no Alentejo.



E no Algarve, especialmente com o turismo nesta época do ano?



Precisamente por essa razão, a urgência de pediatria do Algarve vai estar em funcionamento pleno entre julho e setembro, pelo menos num dos polos - Faro ou Portimão.