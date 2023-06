Trump conhece acusação. Quantos anos de prisão pode enfrentar?

Donald Trump pode mesmo ser condenado a pena de prisão. Esta terça-feira, o ex-Presidente dos Estados Unidos vai a tribunal para conhecer formalmente a acusação de que é alvo, num caso que envolve documentos confidenciais da Casa Branca.

De acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, o ex-presidente está acusado de 37 crimes, como violação da lei da espionagem, sonegação de informação, obstrução da justiça e falsas declarações.

O processo tem origem na retenção indevida de documentos com informação vital para a segurança do país, que Trump tinha em sua posse na sua mansão em Mar-a-Lago, no Estado da Flórida, depois de ter perdido as eleições de 2020 para Joe Biden.

Que documentos são esses?

É sobretudo documentação confidencial na área da segurança e da defesa, incluindo matéria sensível sobre armamento. Além disso, há outros documentos confidenciais, como correspondência de Trump com o Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-Un.

De acordo com a lei norte-americana, a retenção de documentos oficiais em local não autorizado é ilegal. Foi precisamente por essa suspeição que, em agosto do ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA fez buscas na mansão de Mar-a-Lago, nas quais apreenderam 11 mil documentos.

Se Trump for condenado, quantos anos de prisão pode enfrentar?

Se for condenado por todos os crimes de que é acusado, o ex-Presidente dos Estados Unidos enfrenta uma pena de prisão que pode chegar às centenas de anos, naquele que é um cenário bastante improvável. O mais certo é que a sentença fique longe da pena máxima para o crime mais grave de que está acusado.

Ou seja, no máximo, Donald Trump poderá ser condenado a 20 anos de prisão.

Se assim for, Trump fica impedido de se recandidatar à Casa Branca?



Não necessariamente. A lei norte-americana não impede que uma pessoa condenada possa candidatar-se à presidência.



E há pelo menos dois casos na história em que os candidatos à Casa Branca tinham sido condenados pela justiça: aconteceu em 1920 com Eugene Debs, que concorreu à Casa Branca, apesar de ter sido condenado por violação da Lei da Espionagem.

Mais tarde, em 1992, o economista Lyndon LaRouche foi candidato a Washington D.C., enquanto cumpria pena de prisão numa prisão do Minnesota, pelo crime de fraude. Mas tanto um como o outro perderam a eleição.