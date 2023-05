Avaliação na habitação aumentou. Onde estão as casas mais caras?

Em mais um Explicador Renascença, o tema volta à habitação, questão central na vida dos portugueses nos últimos tempos.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou novos dados sobre o valor mediano das avaliações bancárias na habitação, que em abril subiu para os 1.491 euros por metro quadrado.

Quanto aumentou este valor?

Aumentou oito euros, ou seja, 0,5%, face a março. Mas atenção: apesar da subida aparentemente ligeira, trata-se de um novo máximo histórico desde que o INE começou a acompanhar estes valores, em 2011.

Aliás, num ano, o valor mediano das casas para efeitos de crédito de habitação subiu 10%.

Ao todo, foram consideradas 21.257 avaliações bancárias, menos 1,9% do que em março e menos 34,3% em período homólogo do ano passado.

Em que tipo de habitações se regista o maior valor mediano?

O valor mediano da avaliação bancária mais elevado regista-se nos apartamentos. Neste tipo de habitações, o valor fixou-se em 1.667 euros por metro quadrado.

Ou seja, trata-se de uma subida de 0,2% face a março e uma subida de 10,6% em comparação com abril de 2022. E é, na verdade, o segundo maior valor de sempre, ficando abaixo apenas dos números de janeiro deste ano, em que o INE registou um valor mediano de 1.672 euros.

Os apartamentos T2 e T3 representam 78,8% das avaliações bancárias feitas, segundo o INE. No que toca a apartamentos T2, registou-se uma subida de 17 euros para 1.679 euros por metro quadrado.

Já nos T3 houve um aumento de sete euros, para 1.489 euros por metro quadrado.

E as moradias?

O valor mediano da avaliação bancária é menor em comparação com os apartamentos. Em abril, o INE registou uma avaliação bancária mediana relativa a moradias de 1.137 euros por metro quadrado.

É uma subida de 0,2% em comparação com março e 5% em relação ao mesmo período no ano passado. As habitações T2, T3 e T4 representam 88,5% das avaliações de moradias realizadas em abril.

As moradias T2 desceram dois euros, para 1.054 euros por metro quadrado. As casas T3 aumentaram nove euros, para 1.114 euros, e as T4 desceram seis euros, para 1.271 euros por metro quadrado.

Em que regiões do país os valores são maiores?

Se olharmos para os apartamentos, os números mais elevados de avaliação bancária foram registados no Algarve, em que o valor mediano é de 2.067 euros por metro quadrado. A Área Metropolitana de Lisboa fica logo abaixo, com valores medianos de 1.992 euros por metro quadrado.

No que toca às moradias, o Algarve também tem as avaliações bancárias mais elevadas, cuja mediana se fixa nos 2.121 euros por metro quadrado. Mais uma vez, a Área Metropolitana de Lisboa fica em segundo lugar, com 1.951 euros por metro quadrado.

Tanto em apartamentos como em moradias, a Madeira foi a região que registou maiores aumentos. O território insular apresentou uma subida de 1,2% do valor mediano de avaliação bancária na habitação face a março. Em comparação com o período homólogo, teve um aumento de 17,2%.

No sentido inverso, as menores subidas verificaram-se na Região Autónoma dos Açores.

Qual é o impacto concreto destas avaliações?

A avaliação bancária é um dos passos obrigatórios para contratar um crédito habitação para comprar casa. É feita por um perito, que dirá qual é o preço real da casa.

Para os bancos é um dado importante no momento de calcular o montante do empréstimo da casa. Geralmente, é o menor valor entre o preço do imóvel colocado no mercado e o valor da avaliação.