Como vai funcionar a expansão da linha do Metro de Lisboa?

O Explicador Renascença vai analisar o que se passa com a expansão da linha do Metro de Lisboa.

Esta terça-feira ficámos a saber que a polémica linha circular, pode também ser "em laço".

Afinal, como vai funcionar a linha?

Ficamos à espera, porque ainda não foi anunciada uma decisão final.

Segundo um comunicado enviado à Renascença, pelo gabinete do ministro Duarte Cordeiro, as obras em curso visam de facto permitir a criação da linha circular, mas essas obras não colocam em causa a possibilidade da linha poder funcionar em moldes diferentes.

Nomeadamente, a tal circulação em laço.

Continua a discutir-se, quando já se fazem obras?

Por causa de novos protestos, nomeadamente do presidente da junta de freguesia do Lumiar, porque que a nova linha circular do metropolitano prevê a ligação entre as linhas verde e amarela.

Portanto, estas duas linhas ficam unidas entre o Cais do Sodré e o Campo Grande, num novo anel circular no centro de Lisboa.



E a concretizar-se, milhares de utentes, que vivem entre Odivelas e Telheiras deixam de ter acesso direto ao centro da cidade e passam a ter de fazer transbordo no Campo Grande.

É uma situação para a qual o presidente da junta de freguesia do Lumiar tem chamado a atenção.

O Governo sempre defendeu que a linha circular é a solução?

Este tem sido um projeto muito discutido, inclusivamente chegou ao Parlamento, em 2020, pela mão do PAN, que propôs a suspensão da linha circular.

Uma a proposta que, na altura, foi aprovada em plenário, apesar do voto contra dos deputados socialistas.



Na altura, o governo minoritário de António Costa disse que essa decisão do parlamento iria causar prejuízos “para lá de 100 milhões de euros”, acusando os deputados de irresponsabilidade.

Depois, em 2021, a linha circular do metro foi chamada à campanha eleitoral para as autárquicas. De resto, Carlos Moedas, no programa com que se candidatou à presidência da autarquia, já propunha transformar a linha circular numa linha única em laço para permitir ligações diretas ao centro da cidade a quem viesse de Odivelas e Telheiras.