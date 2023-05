Benfica ou FC Porto: quem vai ser campeão? É fazer as contas

Depois do empate no dérbi, este domingo, a decisão do título fica adiada para o próximo fim de semana.

Em Alvalade, Sporting e Benfica anularam-se, com dois golos cada, ficando as "águias" com 84 pontos, mais dois do que o FC Porto.

Por isso, uma vitória no Estádio da Luz na última jornada, diante do Santa Clara - já despromovido à II Liga -, garante a conquista do título para os encarnados, independentemente do resultado entre os azuis e brancos e o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão.

Mas há outra possibilidade: o Benfica pode sagrar-se campeão mesmo que empate com os açorianos e o FC Porto ganhe ao Vitória.

As duas equipas terminariam o campeonato com 85 pontos. Quais são os critérios de desempate?

O regulamento das competições profissionais estabelece vários critérios para os casos de empate pontual: o primeiro é o número de pontos alcançados pelos clubes empatados, nos jogos realizados entre si. o

O segundo assenta na maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes que terminam empatados, nos jogos realizados entre si.



Contudo, nenhum destes dois critérios se aplica neste caso.

E porquê?

É um dado curioso: não se aplicam os dois primeiros critérios de desempate, uma vez que estão anulados desde o clássico na Luz, entre Benfica e FC Porto.

À segunda volta do campeonato, o saldo é de uma vitória para cada equipa e pela mesma diferença de apenas um golo. No primeiro encontro entre ambas as equipas, o Benfica venceu no Dragão por 1-0.

Na segunda volta, o Porto triunfou na Luz por 2-1. Ou seja, no confronto direto, "águias" e "dragões" anulam-se nos pontos somados e na diferença de golos.

Então, qual é o critério de desempate neste caso?



É a diferença de golos em toda a competição. Nesta altura, o Benfica tem vantagem: marcou 79 golos e sofreu 20, tendo um saldo positivo de 59 golos. O FC Porto marcou 70 golos e sofreu 22, apresentando um saldo positivo inferior: 48 golos.



Por isso, se os encarnados empatarem com o Santa Clara, o FC Porto só será campeão se conseguir recuperar de uma desvantagem de 11 golos - ou de 12, se um eventual empate entre Benfica e Santa Clara não for 0-0.

Resumindo e concluindo, o Benfica é campeão se...



Se ganhar ao Santa Clara - essa será a conta mais simples - ou se empatar e o FC Porto, mesmo ganhando, não anular a larga diferença de golos (11), que neste momento é favorável ao Benfica.



Os encarnados podem também sagrar-se campeões mesmo que percam: basta os azuis e brancos não vencerem na última jornada.

E o FC Porto é campeão se...



Se ganhar ao Vitória de Guimarães e o Benfica perder com o Santa Clara. Ou, com um empate do Benfica, e num cenário mais improvável, vencer por uma diferença de 11 golos.