Dia da Marinha. O que esperar nos próximos dias?

O que está previsto para estes dias?



Não dá para explicar todas as atividades previstas porque são mais de 30, mas, só para dar uma ideia, vai ser possível visitar navios, realizar batismos de mar, fazer escalada e mergulho, utilizar a realidade virtual para comandar um navio, entre outras. Experiências não vão faltar para promover a ligação ao mar dos portuenses (e de todos os que quiserem participar).

Que navios vão estar por lá?

Poderão visitar o navio-escola Sagres, a fragata D. Francisco de Almeida e o navio patrulha oceânico Sines. Estão todos atracados na zona ribeirinha da cidade. Aliás, o epicentro das atividades acontece entre o cais da Ribeira e a Alfândega do Porto.



As visitas podem ser feitas entre as 10h00 e as 12h00 e das 14h00 às 18h00. Se for só para tirar fotografias, estarão por lá também os navios Rio Minho e Sagitário, onde são feitos os batismos de mar.

E se quiser experimentar ser fuzileiro?

É possível! No parque de estacionamento da Alfândega, em frente à capitania, há um espaço de exposições onde qualquer pessoa pode concretizar esse sonho de ser fuzileiro por um dia - ou uma hora. Pode também fazer escalada, mergulho numa piscina ou visitar tendas com armamento e equipamento de "airsoft" e, ainda, conhecer as viaturas e embarcações que fazem parte do contingente das Forças Armadas.

Na Sala dos Despachantes da Alfândega há uma exposição imersiva que é mais um motivo de interesse: através da realidade virtual os mais novos, e também os menos novos, podem imaginar-se ao leme de um navio e perceber as dificuldades que os marinheiros enfrentam em alto mar e, ao mesmo tempo, adquirir alguns conhecimentos sobre navegação.

E não há música?

Há, amanhã a Banda da Armada e Miguel Guedes vão dar um concerto no Parque da Alfândega a partir das 21h30, com entrada livre.

As celebrações encerram no domingo, com uma cerimónia militar, entre as 12h00 e a 13h30, que vai juntar cerca de 500 militares num desfile, na Rua Nova da Alfândega.

No total, nestes quatro dias de atividades - que celebram 525 anos da chegada de Vasco da Gama à India no dia 20 - vão estar envolvidos mais de mil militares.

E com tanta atividade e animação, há condicionamentos no trânsito?

Sim, a zona envolvente ao epicentro das comemorações, entre o cais da Ribeira e a Alfândega do Porto, tem alguns constrangimentos sobretudo no que se refere ao estacionamento. O melhor é usar os transportes públicos, mas atenção porque no sábado e no domingo há algumas vias cortadas ao trânsito e, nesses locais, os táxis, autocarros e elétricos também não vão passar, pelo que é preciso ir a pé.



Todos os condicionamentos de trânsito podem ser consultados na Plataforma de Trânsito do Município.