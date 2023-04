O que é que significa o novo sinal de trânsito H42?

Há um novo sinal de trânsito que pode ser visto nas ruas.

Há muitos condutores que não sabem exatamente o que indica, nem para que serve.

O Explicador Renascença esclarece as dúvidas.

Qual é este sinal?



É um sinal retangular, com fundo azul, com o dezenho de duas câmaras pretas e duas riscas ao alto brancas.

Por baixo, aparece escrito “velocidade média”.



É o sinal H42 e indica que circulamos numa zona onde está instalado um sistema de radares que calcula o tempo e a velocidade média do automóvel, entre dois pontos, onde estão instaladas câmaras.

A Ponte Vasco da Gama tem esse sinal?



Sim, este sinal já lá foi instalado em setembro de 2021.

No entanto, só agora é que estão em testes os novos radares - que calculam a velocidade média e não instantânea - e que vão chegar a outros locais.



Quando é que vão começar a funcionar?

Ainda não se sabe um dia concreto.

A Autoridade de Segurança Rodoviária diz, apenas, que a data de entrada em funcionamento depende dos resultados obtidos.

O objetivo é reduzir a sinistralidade em estradas tradicionalmente perigosas, com muito acidentes ao longo de troços, e não apenas em pontos específicos onde é habitual o excesso de velocidade.

Pelo que os testes com estes novos radares e este novo sinal pretendem avaliar se, de facto, os condutores reduzem a velocidade, e se os acidentes também diminuem ou passam pelo menos a ser menos graves.

Sabem onde é que os radares vão estar? Quantos são?



Serão 20 quando estiverem todos instalados e para já estão colocados 14.



É o caso da A3, na região do Porto, na A1 e na Nacional 109, em Coimbra, ainda na autoestrada do Norte, mas na zona de Santarém, na zona de Setúbal, na Nacional 378 e 4 radares no IC1.

Em Évora, na A6 e no IP2 e no IC1 em Beja.

Todos estes locais estão devidamente identificados com o tal sinal de trânsito H42 - velocidade média. Até porque estes sinais também têm um efeito dissuasor.

A ideia é que os condutores reduzam a velocidade e consequentemente o risco de acidente e a sua gravidade.

Podemos saber por antecipação ao certo onde é que há radares?



Sim. Quando o sistema estiver em funcionamento, o que deverá ser em breve, a Autoridade de Segurança Rodoviária promete divulgar o site onde a localização dos poderá ser consultada.

Só no ano passado, em Lisboa, os novos radares que foram instalados, identificaram cerca de 180 mil infrações. São quase quatro vezes mais do que no período antes da pandemia.

E foram quase 7 milhões de euros em multas, dá para comprar muitos radares.