Trânsito cortado na baixa de Lisboa a partir de 4.ª feira. O que muda?

É um corte que acontece entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque, ao longo de cerca de 7 quilómetros, desde a freguesia da Estrela, mas que depois abrange também as freguesias históricas do centro de Lisboa, como Santa Maria Maior, Penha de França e S. Vicente.





Os moradores podem circular nessa zona?



Sim.

Nesta zona, passa a ser permitida a circulação dos transportes públicos e do trânsito local, portanto, de quem ali mora ou trabalha.



Vão ter os movimentos limitados ou dentro dessa zona vão poder andar de carro?

Podem andar de carro, podem movimentar-se à vontade e sem necessidade de ter dístico de morador, ou qualquer outro comprovativo.

A Câmara de Lisboa diz que conta com a sensibilização das pessoas para a necesidade de evitar deslocações nesta zona da cidade, mas não se pretende punir ninguém.

E os turistas também vão ficar sujeitos a estas restrições?

Sim, para entrar e sair da baixa.

Devem utilizar os transportes públicos: autocarros, táxi e também os veículos TVDE.

Se tiverem carro alugado , também podem circular com ele.

E quanto aos Tuk Tuk?

Deixam de poder passear nesta zona restrita. Apenas podem ir buscar ou largar passageiros e os condutores devem ser portadores da licença de agentes de animação turística, caso as autoridades façam algum tipo de controlo.

Nesta zona de acesso restrito só podem circular viaturas que tenham menos de três toneladas e meia, ou seja, até nove lugares.

Portanto, não podem circular autocarros turísticos. Todos os operadores foram devidamente informados.

Quanto às cargas e descargas na baixa da Lisboa, para veículos até três toneladas e meia não há restrições. Já com peso superior, as cargas e descargas só podem ser realizadas entre as 20h00 e as 08h00.

A polícia vai estar na rua para fiscalizar?

A polícia vai estar na rua e segundo fonte da autarquia de Lisboa, contactada pela Renascença, até vai haver um reforço do número de agentes, mas apenas para ajudar os automobilistas.

Não vai ser para fiscalizar ou identificar eventuais infrações, é patra sensibilizar.



Uma pessoa consegue saber por onde não deve andar?



À partida sim.

Aquilo que nos foi dito é que vai haver sinalética própria indicando "trânsito local", para o automobilista saber quando entra nas zonas com restrições.



Quais são as alternativas?



Quem vem de Algés e queira seguir para o Parque das Nações terá de contornar. Chegando à Avenida Infante Santo, deve subir à Estrela, seguir para o Largo do Rato e depois para a Rua Alexandre Herculano, Conde Redondo, Almirante Reis, Praça do Chile, Rua Morais Soares, Praça Paiva Couceiro e finalmente Avenida Mouzinho de Albuquerque, contornando a baixa através daquela a que o presidente da autarquia chama de quinta circular.

O que justifica estas alterações todas?



É uma série de obras consideradas estruturais, desde logo o plano geral de drenagem para evitar cheias na baixa a expansão da linha verde do metro, para além de outras obras como a requalificação da Rua do Arsenal e do topo da praça do Comércio.



Portanto, as alterações que entram em vigor na quarta-feira vão manter-se, pelo menos, até as obras terminarem.