Como é que Érica sobreviveu mais de 20 horas à deriva no mar?

Este fim de semana, houve uma história incrível, digna até de um filme: uma jovem de 17 anos esteve mais de 20 horas à deriva no mar e foi resgatada com vida, este domingo.

Érica Vicente estava a praticar stand up paddle, desporto que consiste em circular na água sobre uma prancha, em pé e com recurso a um remo. Foi ao praticar esta modalidade, junto à Praia do Coelho, em Monte Gordo, no Algarve, que foi arrastada pelo vento.

Como é que foi levada pelo vento?

As elevadas temperaturas têm convidado às idas à beira-mar e à prática de desportos náuticos, mas o vento forte também se tem feito sentir. Associado a alguma inexperiência, Érica terá sido empurrada para longe da costa, não conseguindo regressar.

Foi levada para alto mar até cerca de 25 milhas náuticas, ou seja, cerca de 40 quilómetros da costa. Uma das explicações residirá também no facto de, eventualmente, ter entrado num elevado estado de ansiedade e não ter conseguido remar para terra.

Como é que foi resgatada?

Ela foi avistada por um navio mercante - um cargueiro holandês, com bandeira da Libéria -, que se dirigia para Tânger, Marrocos. A tripulação entrou logo em contacto com as autoridades portuguesas, a quem transmitiram a notícia mais esperada: que a jovem Érica estava viva.

A Marinha disponibilizou vários meios para as operações de resgate. Há alguma explicação para não ter sido logo encontrada?

Não. De facto, estiveram muitos meios envolvidos, incluindo espanhóis. As autoridades têm tecnologia para detetar objetos e embarcações no alto mar durante a noite, assim como a capacidade de fazer cálculos sobre as marés e as correntes, mediante a direção do vento.

Contudo, não há uma explicação para que Érica não tivesse sido encontrada mais cedo.

Como é que foi possível sobreviver tanto tempo no alto-mar?

De acordo com as autoridades, há vários fatores capazes de explicar. O primeiro é que, apesar do stress inicial a ter impedido de remar para terra, Érica terá controlado a ansiedade e o pânico de estar à deriva no mar.

Outro fator a ter em conta é o facto de não ter bebido água do mar, que poderia causar maior desidratação e ser muito prejudicial à saúde, ainda para mais numa circunstância tão grave como esta.

Outra explicação - que pode ser até contraditória - aponta para o facto de não ter ficado exposta ao sol e sujeita a altas temperaturas desde as primeiras horas. Contudo, o frio que chegou a sentir fez Érica entrar em estado de hipotermia.

Um último fator determinante tem que ver com a prancha de paddle, que apesar de insuflável, é resistente e grande, revelando-se essencial para que a jovem de 17 anos se mantivesse à superfície.

É a primeira vez que alguém sobrevive a uma situação destas ao largo da costa portuguesa?

Não. Em 2000, um praticante de windsurf de 52 anos esteve 40 horas à deriva, depois de ter entrado no mar em Carcavelos. O mastro que segurava a vela à prancha partiu e, tal como Érica, foi arrastado pelo vento.

Esteve dois dias perdido no mar, mas foi encontrado a seis milhas náuticas a oeste do cabo Espichel, tendo sido resgatado pela Marinha.