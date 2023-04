Quem é Jack Teixeira, o lusodescendente que partilhou informação confidencial do Pentágono?

Esta quinta-feira, o FBI deteve Jack Teixeira, suspeito de ter divulgado documentos secretos do Pentágono sobre a guerra na Ucrânia na plataforma online Discord: os chamados "Discord Leaks".

Tem 21 anos, é oficial da Guarda Nacional da Força Aérea norte-americana, mas o que chama mais a atenção é o seu nome.

Assim que surgiu o nome de Jack Teixeira na imprensa norte-americana, a primeira coisa em que se pensou era se seria português. Embora não tenha nacionalidade portuguesa, tem ascendência açoriana, sendo neto de um avô natural da ilha de São Miguel.

O jovem será o administrador de um servidor do Discord no qual foram revelados documentos confidenciais do Pentágono, que incluem, entre outros dados, informação sensível sobre a guerra na Ucrânia.

Numa das conversas online, Teixeira autointitulou-se líder desse mesmo grupo, que junta cerca de 30 jovens e adolescentes, que trocavam mensagens sobre armas, videojogos e de memes e comentários de cariz racista.

Que tipo de informação era divulgada por Jack Teixeira?



Eram, sobretudo, imagens, capturas de ecrã de documentos classificados das autoridades norte-americanas - os chamados "Top Secret" - sobre as operações na Ucrânia.

Entre a informação que foi parar às redes sociais, estavam mapas com as zonas mais sensíveis do conflito - que chegavam ao detalhe de localizar unidades militares no terreno - e ainda pormenores sobre fornecimento de armas e relatórios sensíveis com as principais fragilidades do exército de Kiev.



Estes documentos foram criados entre janeiro e março e foram publicados, inicialmente, no Thug Shaker Central, o grupo de Discord que Jack Teixeira seria administrador. Outros ficheiros foram também divulgados durante o mês de março noutros dois chats no Discord que, entretanto, já foram eliminados desta rede social.

O caso está relacionado com as fugas de informação sobre a monitorização norte-americana a António Guterres?

Sim. É um dos tais conteúdos sensíveis revelados nesta troca de documentos secretos.

De acordo com a BBC, os Estados Unidos consideram que o secretário-geral das Nações Unidas está "demasiado disposto" a acomodar os interesses russos, no contexto da guerra com a Ucrânia.

Segundo a mesma informação divulgada, as autoridades norte-americanas entendem que Guterres esteve tão empenhado em preservar o acordo para a exportação de cereais que se predispôs a ceder aos interesses de Moscovo.

Mas como é que Jack Teixeira tinha acesso a toda esta informação?



As funções que tinha na Guarda Nacional do Massachusetts ajudam a compreender a facilidade com que conseguia aceder a todos estes ficheiros.

Até à sua detenção, Jack Teixeira era responsável pelo transporte de sistemas cibernéticos.



E o que faz um transportador de sistemas cibernéticos?



É o responsável pela reparação de sistemas de comunicação, como fibras óticas, sistemas de vídeo e áudio, de maneira a garantir que a rede de comunicações da Força Aérea norte-americana funciona corretamente.

Sendo Jack Teixeira um funcionário com credenciais de segurança, seria um dos que receberia os tais documentos ultrassecretos via email. De seguida, o suspeito reencaminharia para os seus colegas nos tais grupos do Discord.



Mas, afinal, o que é o Discord?



É uma ferramenta gratuita de conversação online, que permite não só a troca de mensagens, mas também chamadas de voz e vídeo. É compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e Mac e dá para executar diretamente em browsers como o Chrome e o Firefox.

O intuito inicial deste software, lançado em maio de 2015, era tornar-se na melhor e principal plataforma de comunicação para a comunidade de videojogos.

Mas a aplicação vai além da conversação entre os gamers. E foi a partir dessa perceção que os criadores da plataforma começaram a sua expansão, para que pudesse ser utilizada por qualquer pessoa para conversações online.

De facto, logo nos primeiros meses da pandemia - entre fevereiro e julho de 2020 -, o número de utilizadores do Discord aumentou 47%.

Atualmente, a rede social tem mais de 150 milhões de utilizadores ativos por mês, 19 milhões de servidores ativos por semana e 4 mil milhões de conversas diárias.