Por que é que o Credit Suisse desvalorizou nos últimos dias?

Nas últimas horas tivemos notícias do Credit Suisse que desvalorizou imenso e há quem antecipe a sua falência. Por que razão há problemas neste grande banco europeu?

As ações do Credit Suisse desvalorizaram imenso (mais de 20%) porque o seu maior acionista, o Saudi National Bank (SNB), recusou a possibilidade de mais ajuda ao Credit Suisse, ou seja, recusou injetar mais dinheiro.

Mas se é principal acionista, não injeta mais dinheiro porquê?

Porque foram detectadas várias falhas nos procedimentos de controlo interno dos relatórios financeiros dos últimos dois anos.

A gestão não tinha uma verdadeira política de avaliação de risco eficaz para identificar e analisar o risco de erros nos relatórios financeiros". Ou seja, não controlava a possibilidade de alguns créditos, investimentos, poderem ser prejudiciais, não serem viáveis, o que pode colocar em risco liquidez do banco. Isso não foi acautelado



Então há mesmo risco deste banco falir?

Os analistas falam numa possibilidade de 50%. No entanto, o Banco Nacional Suíço diz estar disposto a fornecer liquidez ao Credit Suisse (CS) se tal for necessário, ou seja, está disposto a injetar dinheiro nesse grande banco. Veremos se depois tem capacidade para restituir esse dinheiro ou se serão, para já, os contribuintes suíços a pagar.

Esse “para já” quer dizer que podem surgir problemas para lá da Suíça?

Teme-se o efeito contágio. Aliás, já esta quarta-feira a desvalorização em bolsa do Credit Suisse teve um impacto muito negativo em todas as bolas europeias com quedas acentuadas.

Para já nas bolsas. E nos outros bancos europeus, incluindo os portugueses?

Ainda não é certo, mas alguns bancos apressaram-se a dizer que não estão expostos aos Credit Suisse. Mas não há ainda certezas sobre o efeito que esta situação pode ter na banca.

De que forma esses eventuais prejuízos podem ser acautelados?

Já esta quinta-feira o BCE vai reunir e deverá avaliar o impacto e se boa parte dos bancos está exposta ao Credit Suisse. Aliás, vários funcionários do Banco Central Europeu (BCE) terão entrado em contacto com instituições financeiras da Zona Euro para as questionar acerca desse cenário. Quando se fala em exposição é ter na carteira créditos e investimentos ligados àquele banco.

Agora, para travar problemas maiores, o BCE poderá abrandar a subida dos juros, o que no imediato para o cidadão comum que tem os sues créditos, poderá ser uma boa notícia.