TikTok. Quais são as novas limitações?

A rede social TikTok tem sido notícia nos últimos dias, porque há países e instituições que estão a proibi-la, mas, esta terça-feira, também ficámos saber que o TikTok vai implementar um limite de utilização para menores de idade.

A limitação da utilização tem que ver com as muitas desconfianças à volta do Tik-Tok?

Pelo menos, há uma coincidência. Depois de muitas criticas e suspeitas até, o TikTok, que é uma plataforma de partilha de vídeos muito popular, sobretudo entre os adolescentes, anunciou que as contas de utilizadores com menos de 18 anos serão automaticamente limitadas a uma hora de utilização por dia.

Quando entra em vigor?

Para já, a data não foi divulgada. Em comunicado, recebido na Renascença, a plataforma, detida pela tecnológica chinesa ByteDance, diz apenas que será nas próximas semanas.

Como vai funcionar essa limitação?

O que vai acontecer é que quando esse limite de uma hora for alcançado, a aplicação vai pedir um código de acesso para que seja possível continuar a ver os vídeos. Em princípio, o utilizador vai receber o mesmo e, portanto, poderá prolongar a permanencia no TikTok, por isso, este "limitador de tempo" serve apenas para o adolescente ter a noção do tempo que está a passar no TikTok.

Pelo menos, há uma interrupção da atividade e, como referiu em declarações à Renascença o responsável pelo projeto “Miúdos Seguros na Net”, Tito Morais, essas interrupções, por vezes, fazem os adolescentes desviar a atenção, podendo ser dissuasoras.

E os pais podem ter um papel ativo?

Podem passar a ter, porque a aplicação vai passar também a disponibilizar uma série de ferramentas de controlo parental. Por exemplo, os pais podem definir o tempo de utilização de acordo com o dia da semana. Também passam a ter a possibilidade de saber quanto tempo foi gasto no TikTok, se foi durante o dia ou durante a noite e o número de vezes que a aplicação foi aberta.

Os pais passam ainda a ter a possibilidade de silenciar as notificações. Assim, as contas de utilizadores com idades entre os 13 e os 15 anos não recebem notificações depois das 21h00, já os jovens de 16 e 17 anos ficam com as notificações desativadas a partir das 22h00 da noite.

E há a possibilidade de os jovens contornarem essas limitações?

Sim, se não forem honestos ao colocarem a data de nascimento. Por isso, que Tito Morais defende que seja introduzido um mecanismo de verificação de identidade quando é aberta uma nova conta……Este especialista, que há muitos anos trabalha esta área, diz que a tecnologia existe para que isso se possa concretizar, mas falta dar o passo que obrigue à sua implementação.

As instituições querem banir a aplicação, que onda é esta e porquê?

O TikTok está a ser cada vez mais escrutinado pelos países ocidentais, porque receiam que a China possa aceder a dados de utilizadores do mundo inteiro. Foi com essa justificação que o governo canadiano anunciou esta terça-feira que vai banir a aplicação dos telemóveis que fornece aos funcionários públicos, ainda que tenha afirmado que não há razões para acreditar que, de momento, as informações do Governo tenham sido comprometidas.

Esta decisão do Canadá ocorre dias depois da Comissão Europeia e o Parlamento Europeu terem interditado o TikTok ao seu pessoal para proteger a instituição. Nos Estados Unidos, uma lei, ratificada há algumas semanas pelo presidente Joe Biden, proíbe a utilização desta aplicação na Câmara dos Representantes e também no Senado.