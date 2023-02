Abuso sexual de menores. O que dizem a lei civil e a lei canónica?

A quatro dias da divulgação das conclusões da comissão independente que investigou suspeitas de abusos na Igreja Católica em Portugal, neste Explicador Renascença olhamos para o que diz a lei civil e a canónica relativamente a casos de abuso sexual de crianças ou adolescentes.

O que prevê a lei civil para estes crimes?

O Código Penal define dois tipos de crimes: o de abuso sexual de criança (leia-se, até aos 14 anos) é um crime público e para o qual basta uma denúncia. Este crime prevê punições a penas de prisão que podem chegar aos dez anos.

O Codigo Penal contempla também o crime de ato sexual com adolescente , que abrange menores entre os 14 e os 16 anos. Este é um crime semipúblico, ou seja, o procedimento criminal depende da apresentação de queixa do ofendido. Neste caso, a pena de prisão pode chegar aos três anos ou ser ainda mais agravada conforme o ascendente do arguido sobre a vítima.

A medida da pena depende sempre dos atos sexuais de relevo apurados jurídica e clinicamente; o principio é sempre o de que, quanto menor a idade da vítima, maior a punição ao agressor.

Qual o prazo de prescrição destes crimes?

Se estivermos a falar do crime de ato sexual com adolescente, o prazo de prescrição é de 10 anos. Já relativamente ao crime de abuso sexual de menor são 15 anos.

Estes prazos podem ser sempre maiores tanto quanto a suspensão que pode acontecer, por exemplo, quando se constitui arguido, quando se abre instrução, entre outras situações.

O direito de queixa ou denúncia extinguia-se após os 18 anos da vitima, mas foi alargado até aos 23 anos.

O que está previsto em matéria de indemnização?

A responsabilidade civil está sempre associada à prova dos factos ilícitos criminais feita em tribunal.

Não há uma tabela definida de forma rígida e universal. Por exemplo, no processo Casa Pia, aquele que foi até hoje o maior caso de abuso sexual de menores e adolescentes, as indemnizaçoes definidas pelo tribunal em 2010 rondaram os 25 mil euros a cada vitima. O valor foi definido sempre em função do abuso provado e das consequências fisicas e psicológicas.

E o que diz o direito canónico?

É mais rígido do que a legislação civil. A Igreja tem regras claras para tratar dos casos de abuso sexual de menores, que têm vindo a ser melhoradas nos últimos anos.

O Código que rege a lei da Igreja para esta matéria está no "Vade Mecum", uma espécie de ‘manual’ de procedimentos criado em 2020 por iniciativa do Papa Francisco e revisto no ano passado, reforçando a obrigatoriedade de cada bispo diocesano atuar em primeira linha.

Para lá dos prazos da lei civil, a Igreja reserva-se ao direito de, quando existem factos sólidos que envolvam membros católicos, poder atuar e sancionar os que vierem a ser classificados como abusadores. No limite, podem ficar impedidos de exercer o sacerdócio, não deixando de ser padres porque esse é um sacramento para a vida. A decisão final é sempre tomada pelo Vaticano.