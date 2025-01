A "bússola" de Bruxelas para maior competitividade e reduzir dependência de países "que não são fiáveis"

O tiro de partida de Ursula von der Leyen, na corrida da competitividade, é o relatório apresentado por Mario Draghi, com a presidente da Comissão Europeia a detalhar agora, um pouco mais, a estratégia dos 27 para correr, ombro a ombro, com as economias mais desenvolvidas do mundo.

E, como explica à Renascença Sofia Moreira de Sousa, a representante da Comissão Europeia em Portugal, a ideia é ganhar terreno na área da inovação, descarbonizar, sem perder competitividade e aumentar a segurança económica, reduzindo, para tal, a dependência europeia de terceiros.

É uma estratégia com três pilares, explicada por Sofia Moreira de Sousa, a representante da Comissão Europeia em Portugal.

"A presidente (da Comissão Europeia) pretende aumentar o nível de competitividade da Europa. Elencou três pilares principais, que já estavam até refletidos também no relatório Draghi: Colmatar o fosso em matéria de inovação. Não só na inteligência artificial, mas em muitas outras áreas em 'quantum computing', na área espacial, na área também da energia. Este é um pilar muito importante.”