Albânia defende centros para migrantes. "Quando a Itália nos pede alguma coisa, temos que ser prestáveis"

O primeiro-ministro da Albânia defende o acordo com a Itália de envio de imigrantes para centros de acolhimento no seu país. Em declarações aos jornalistas, Edi Rama acredita que a adesão à União Europeia pode acontecer nos próximos anos.

Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, em Tirana, o chefe do Governo albanês garantiu que este casamento com a UE é uma prioridade para o seu Governo e referiu-se, igualmente, aos imigrantes do norte de África que a Itália pretende reencaminhar para centros de acolhimento na Albânia.



Quando a Itália pede alguma coisa à Albânia será difícil a Tirana recusar, porque Roma sempre apoiou este país, nos momentos mais dramáticos. É este o principal argumento de Edi Rama, quando lhe perguntamos por que razão o seu país estará disponível para receber, em centros de acolhimento, os refugiados que a Itália prefere recusar.