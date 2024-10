Eurodeputados do PPE exigem reconhecimento de González como Presidente da Venezuela

No relato feito do encontro por Edmundo González, nas redes sociais, não há sinais de que esse reconhecimento esteja iminente.

O PSD integra o mesmo PPE que acaba de pedir ao representante da União Europeia para os assuntos externos que seja claro, que não se limite a dizer que Nicolás Maduro não venceu as eleições, que foi o líder da oposição quem as ganhou.

De acordo com esta carta, de que também é signatário Sebastião Bugalho e vários outros eurodeputados do PSD e do CDS, Borrell é instado “a dar o passo lógico e necessário de reconhecer expressamente Edmundo González Urrutia como o legítimo Presidente eleito da Venezuela, em conformidade com a resolução adotada pelo Parlamento Europeu já em setembro”.

A carta acrescenta: “se sabemos quem perdeu e se reconhecemos quem venceu uma eleição presidencial, devemos atribuir ao vencedor o título que lhe é devido: Presidente eleito”.