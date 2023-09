Processo de adesão da Ucrânia à UE “acelerou de uma forma impensável”

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, quer iniciar negociações para a adesão da Ucrânia à União, até ao final do ano.

É que, desta vez, Roberta Metsola não se limitou a reforçar o apoio à abertura de negociações e sugeriu que o tiro de partida seja escutado ainda em 2023.

"Vamos focar-nos na esperança de começarmos as negociações de adesão até ao final do ano. Se a Ucrânia e a Moldova estiverem prontas, então as negociações de adesão deveriam poder ser iniciadas e progressivas - passo a passo - cada país tem o seu próprio caminho, mas não desiludamos os milhões de pessoas que olham para a Europa como a sua casa", declarou a presidente do Parlamento Europeu.

Ou seja, desta vez há uma data no horizonte. Por vontade de Metsola, as negociações teriam inicio ainda em 2023.

Mas será possível? Entrevistado pela Renascença, Paulo Almeida Sande considera muito difícil, mas confessa que já não fica admirado com nada.

A expectativa da presidente do Parlamento Europeu é realista? Bem sei que Roberta Metsola faz um sublinhado: "se a Ucrânia e a Moldova estiverem prontas”.

A questão é justamente essa, saber se estarão prontas. As negociações deverão sempre ser baseadas na capacidade de os Estados aderirem no respeito por princípios fundamentais, nas reformas que têm de ser feitas, etc. Ou seja, tudo isso faz parte deste processo.

A questão fundamental, portanto, é saber se a Ucrânia e a Moldova respeitam esses critérios.

No fundo, a afirmação de Metsola é essencialmente política, vem confirmar a vontade dos deputados eleitos, e do Parlamento, relativamente ao acelerar deste processo.