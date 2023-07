As prioridades europeias de Espanha (pelo menos antes de ir a votos)

Embora a linha oficial espanhola se esforce por separar as águas, o destino da presidência espanhola do Conselho da União Europeia pode ainda assim ser modificado por uma mudança no Governo nas eleições legislativas de 23 de julho. Basta pensar numa possível entrada do Vox no poder em coligação com o Partido Popular para pressentir um menor alinhamento com o programa de trabalho em temas como as migrações ou as regulações ambientais.

Para já, Madrid - na versão Pedro Sanchez em vigor - definiu quatro prioridades para os últimos seis meses do ano, todas sem grande surpresa face às linhas mestras oficiais europeias dos últimos meses. Anuncia desde logo o aprofundamento da chamada "reindustrialização" da União Europeia e da "autonomia estratégica" da Europa. Aguarda-se uma nova estratégia europeia para 2030 "que garanta a segurança económica e a liderança global pela União Europeia".

Esta agenda passa também pela expansão dos acordos comerciais, em especial com o Mercosul. Na última semana de campanha em Espanha, Bruxelas vai receber a cimeira UE/ CELAC, que, pela primeira vez em oito anos, junta a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Lula da Silva marca presença como líder do Mercosul e um novo impulso na revisão do acordo com a UE é o prato forte da agenda do Presidente brasileiro na Europa naquela que pode ser a despedida de Sanchez do palco europeu. Mas há também acordos comerciais pendentes com o México e com o Chile na agenda da Presidência espanhola.

Um Outono ucraniano



Uma das curiosidades para a cimeira UE/CELAC diz respeito à forma como o comunicado final poderá contornar o facto de muitos países latino-americanos não partilharem a posição de apoio praticamente incondicional da União Europeia à Ucrânia.

Madrid promete reforçar a unidade europeia, testada sempre pela guerra na Ucrânia, pelas migrações e pela economia. O pacote de migrações continua por exemplo sem consenso no Conselho Europeu, como se observou na cimeira de Junho, com o bloqueio da Polónia e da Hungria. A entrada em cena do Vox pode baralhar ainda mais este panorama.

O semestre espanhol coincide com uma decisiva avaliação do processo de candidatura da Ucrânia e dos países balcânicos, agendada para o Outono. Pedro Sanchez e António Costa estiveram num pequeno-almoço informal de 10 líderes em Bruxelas para discutir o alargamento.