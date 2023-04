O que quer afinal a China? “Esperanças num papel construtivo de Pequim na guerra na Ucrânia são muito limitadas”

A diretora do programa Ásia do Conselho Europeu de Relações Internacionais, Janka Oertel, considera que a posição chinesa sobre o rumo da guerra na Ucrânia é agora mais clara, no sentido de um apoio claro a Moscovo.

Em entrevista à Renascença no rescaldo das visitas de Macron e Von der Leyen a Pequim e da deslocação de Xi Jinping à Rússia, a especialista em assuntos asiáticos comenta ainda a relação entre Pequim e Kiev, a estratégia chinesa para países em desenvolvimento e as implicações dos recentes exercícios militares em Taiwan.

A visita de Emmanuel Macron à China foi muito comentada, mas na verdade o Presidente francês esteve acompanhado de Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia. A relação entre a Europa e a China é definida pelo que foi debatido em Pequim?

A coisa mais importante nestas viagens também é recuar um pouco e observar as linhas de tendência que emergem. Acho que tem sido incrivelmente inútil comentar cada pequena alteração nos eventos que acontecem entre a Europa e a China, porque perdemos um pouco a noção dos desenvolvimentos mais amplos que estão em andamento.

Nos últimos cinco anos, li de tudo nas manchetes. "Relações da Europa com a China? Estão em baixa, as coisas estão terríveis" [mas depois ouvimos também que] "As coisas estão ótimas, o acordo sobre concorrência e investimentos está a chegar" [e logo a seguir se diz] "O acordo não está a aparecer". Nós vemos todos estes altos e baixos a todo o tempo. Mas se fechar um pouco o "zoom", verá uma tendência ampla na forma como a Europa está a agir.

O nível de atenção que [a UE] está a trazer para a mesa, a prontidão que retrata e a unidade que mostra representam, na verdade, uma tendência relativamente consistente.

A China está sempre no topo da agenda, apesar de desenvolvimentos como a invasão russa da Ucrânia e de podermos pensar que a Europa se poderia distrair. Se olhar para as ferramentas que a União Europeia está a desenvolver, a Europa continua a melhorar a sua prontidão. Do mecanismo de análise de investimentos até aos instrumentos anticorrupção para subsídios estrangeiros, há uma melhoria consistente dos mecanismos de resposta quando se trata dos desafios colocados pela China.

Em matéria de unidade, na verdade, houve um alto grau de desunião entre os Estados europeus nalgumas grandes decisões. Mas, até no que diz respeito à visita de Macron e Von Der Leyen, houve um grande grau de coordenação. Lá estava ela, à mesa, na conversa com Xi Jinping, quando os franceses basicamente garantiram que a União Europeia tivesse um lugar naquela mesa.

Mas na viagem de regresso, Macron concedeu uma entrevista onde defende que a Europa deve evitar alinhar-se com a China ou com os EUA num potencial conflito relacionado com Taiwan.

Não há necessariamente uma perceção em Paris de que essa viagem tenha contido uma mensagem oposta à que Von Der Leyen defendia. Existe, na verdade, a perceção de uma grande consistência no posicionamento. É mais uma questão de tonalidade.

Essa entrevista na viagem de regresso é já um pouco diferente, com algumas coisas que penso não serem totalmente consistentes até mesmo com a posição do Eliseu. É consistente no sentido de aumentar a soberania europeia, descrevendo o tipo de mundo em que a Europa se encontra e os múltiplos desafios que enfrenta. Diria que o que torna necessário um grau de esclarecimento, que Macron forneceu mais tarde nesta conversa, são alguns comentários sobre Taiwan.

Podemos sempre contar essas histórias e, se aproximar a lente, poderá dizer que, mesmo dentro das instituições da UE, Charles Michel e Ursula von der Leyen não conseguem concordar em nada. Veja, por exemplo, como há agora três documentos diferentes no SPD sobre a questão da China. Portanto, há uma cacofonia de palavras vindas da Europa de momento. Mas a mensagem fundamental é que a China se tornou um tópico, um tema que não é apenas exclusivo das conversas sobre política externa ou de um pequeno círculo de pensadores.

Por causa dos desafios que representa para a prosperidade da Europa, para a democracia, para a forma como a Europa opera e para o tipo de ordem internacional baseada em regulações, a China é algo que afeta a Europa muito de perto.

As questões sobre a futura distribuição de riqueza e de poder tornam-se uma questão de política interna. E, portanto, é uma questão que estará fortemente presente nos debates políticos internos nos vários Estados-membros. Vai ser difícil, claro, falar a uma só voz, que é sempre o que a União Europeia gostaria de fazer. Mas, ao mesmo tempo, todas as diferentes declarações que vamos ouvindo apontam na mesma direção, dizendo que a forma como a China opera é um desafio para nós e que a forma como a China está a distorcer mercados é um problema para a economia europeia.