"As elites europeias foram atrás dos povos na contestação à invasão russa. E a ONU está numa situação impossível"

É um processo paralisante, um instrumento para paralisar o processo de alargamento, mais do que propriamente uma forma política para resolver os problemas da Europa. A Alemanha quer que a Ucrânia entre na União Europeia. A República Federal rompeu com a Rússia, o país que mais ilusões tinha sobre a possibilidade de reintegrar a Rússia no espaço de paz europeu agora é o país mais radical em consolidar a rutura. Se há rutura, então é preciso completá-la e criar uma fronteira de segurança, estratégica, que separa a Europa da Rússia durante um período prolongado.

É a partir desse quadro que se está a marcar essa clivagem, mais do que propriamente um tema que não está verdadeiramente em cima da mesa. E que só vai estar aquando do próximo alargamento da União Europeia, primeiro com os candidatos balcânicos, depois a Ucrânia e a Moldávia. Isso vai acontecer mais cedo que mais tarde, mas ainda não aconteceu.

A posição da Rússia era mais forte e mais preocupante antes da invasão. As coisas mudaram depois disso, porque essa influência está reduzida na prática a alguns partidos minoritários, alguns partidos do Governo, como os partidos de direita na coligação italiana e a Hungria de Viktor Orbán. Mas esses partidos estão calados e a Hungria de Viktor Orbán vota as sanções na União Europeia contra a Rússia, não pode não votar. Independentemente de existir um "partido russo" na política europeia, a verdade é que, na conjuntura presente, esse partido está calado.

As Nações Unidas estão perante uma situação impossível, uma vez que a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança. Dois membros fundadores das Nações Unidas, a Rússia e a Ucrânia, estão em guerra. A Rússia violou todos os princípios essenciais da Carta das Nações Unidas.

Quando esse acordo é feito, o Pacto de Varsóvia ainda existia. O acordo sobre a retirada manteve-se. Não houve tropas da NATO no território da RDA até sair o último soldado do exército soviético. Qualquer interpretação alargada dessa posição é absurda no contexto de 1989-1990, e mais tarde insustentável, uma vez que todas as realidades que sustentariam esse acordo deixaram de existir. A Alemanha estava unificada e o Pacto de Varsóvia deixou de existir, tal como a União Soviética.

Mas é feita fora de contexto. A frase do secretário de Estado norte-americano refere-se ao território da RDA e isso vai ficar consagrado nos acordos de reunificação que têm uma cláusula segundo a qual as tropas da NATO não avançam para leste, isto é, não avançam para o território da antiga República Democrática Alemã enquanto as forças militares soviéticas não retirarem completamente da RDA. E os acordos preveem que as forças soviéticas tinham três anos, a partir de 1990, para sair da RDA e demoraram efetivamente um certo tempo.

No seu livro aborda um tema de que se falou muito na imprensa, sobretudo a partir de fevereiro de 2022. Tem a ver com a suposta promessa de não alargamento da NATO. Cita a conversa entre o secretário de Estado norte-americano James Baker e Gorbatchov, em que Baker pergunta a Gorbatchov se prefere uma Alemanha reunificada, fora da NATO, sem tropas americanas, e que pode adquirir as suas próprias armas nucleares, ou se prefere uma Alemanha unida, integrada na NATO, "com a garantia de que a jurisdição da NATO não avance nem uma polegada para leste". A Rússia sistematicamente levanta esta promessa que terá sido feita...

As Nações Unidas são uma instituição oligárquica, dominada pelas grandes potências vencedoras da Segunda Guerra, que são o centro das Nações Unidas. Essa é, aliás, a condição para a União Soviética aceitar a proposta norte-americana sobre a reconstituição de uma instituição de vocação universal.

A União Soviética de Estaline não queria que se reconstituisse uma Sociedade das Nações. Queria conselhos regionais de segurança para poder dominar as suas esferas de influência e só aceitou as Nações Unidas com a existência do veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança.

A ONU sobreviveu à Guerra Fria.

Sobreviveu, mas parada. E assim continua.

Esta é uma situação impossível, porque, apesar de tudo, não houve, durante a Guerra Fria, nenhuma situação de uma tão brutalmente flagrante violação da Carta das Nações Unidas por um membro permanente como aquela que existe neste momento.

Se a Sociedade das Nações falhou, a ONU também pode falhar.

As Nações Unidas são diferentes da Sociedade das Nações, porque a sua natureza oligárquica está escorada na regra do veto. Ela pode falhar sem deixar de existir. Independentemente dos limites da capacidade de intervenção das Nações Unidas, nem a China nem os Estados Unidos querem por fim às Nações Unidas.

Houve um debate nos Estados Unidos sobre a criação de uma aliança das democracias, que pudesse ultrapassar as Nações Unidas. É interessante constatar que esse projeto que apareceu no programa eleitoral do candidato Joe Biden deixou de estar na primeira linha das suas prioridades. E, ao contrário, a nova estratégia nacional de Segurança do Presidente Biden defende as Nações Unidas e considera que a Ordem e a Carta das Nações Unidas são a trave-mestra da ordem internacional, para se contrapor justamente à posição da Rússia e da China, que aceitam a violação do princípio da soberania e da integridade dos Estados, que é o primeiro princípio das Nações Unidas. Na Sociedade das Nações, o primeiro princípio para as futuras gerações era a democracia, que era mais importante do que a soberania.

No final da Grande Guerra, havia o idealista Wilson, o realista Clemenceau, o liberal Lloyd George. Hoje temos alguém para encaixar nestes parâmetros nas lideranças mundiais?

O Presidente Wilson era um idealista muito realista. A Sociedade das Nações e a ideia da segurança coletiva e de autodeterminação era um programa fundamental para fazer face à revolução comunista no fim da Grande Guerra. Estava em causa saber se era possível estabilizar os Estados europeus ou não. E foi duma forma realista, pragmática, com o princípio da autodeterminação e a criação da Sociedade das Nações, que, de certa maneira, é um contraponto da Internacional Comunista, criada antes da União Soviética. São dois modelos alternativos que estão ali em confronto.

A visão do realista Clemenceau , ironicamente, realizou-se depois de 1945, com a aliança entre as democracias dos Estados Unidos, a França e e a Grã-Bretanha. O primeiro-ministro Lloyd George queria as duas coisas e, de certa maneira, é isso que nós temos hoje.

Mas temos hoje líderes realistas, idealistas, liberais?

Vamos ver qual é a sua verdadeira vocação. Não temos um momento tão extraordinário como aquele em 1919, no fim da Grande Guerra, quando os impérios estão em dissolução e há um movimento revolucionário forte que já tomou conta de um grande império, o império czarista. A Europa está destruída, está exausta depois de quatro anos de guerra e é possível inventar uma nova ordem.

Hoje em dia não existem essas condições. Precisamos não de um Wilson, precisamos mais de um Truman, para consolidar as posições que existem e garantir que as democracias conseguem sobreviver a uma luta duradoura e prolongada com a China e com a Rússia, para defender a ordem internacional, incluindo a continuidade da paz e das Nações Unidas.

Mas na Europa fala-se muito da falta de grandes figuras, de estadistas, e diz-se até que o último grande estadista foi Angela Merkel.

Estamos mal servidos. São as crises que fazem os estadistas, homens ou mulheres. E vamos ver o que é que se vai passar.